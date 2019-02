Europaminister Guido Wolf (links) hat vor Kurzem in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union in Brüssel eine Kunstausstellung des Leutkircher Malers Manfred E. Scharpf (3. von links) und des Street-Art-Künstlers DEN END eröffnet. Wolf sagte: „Manfred Scharpf ist ein überzeugter Europäer und Weltbürger. Sein Werk spiegelt dies eindrucksvoll wider. In Vielfalt geeint – das ist das Motto der EU. In Vielfalt geeint – das passt auch zu den beiden Künstlern Manfred Scharpf und Denis Lacroix. Aus ihrer anfänglichen Fremdheit entwickelten sie die Idee, ein gemeinsames Werk zu schaffen, das Schöpferische im Fremden aufzuspüren und daraus Neues entstehen zu lassen. Dieser Ansatz, diese Entwicklung, steht für mich auch ein Stück weit für unser europäisches Projekt.“ Die Ausstellung „Blind Date – die schöpferische Kraft des Plötzlichen“ ist bis zum 11. April in der Landesvertretung zu sehen. Eine Vorschau war bereits im Januar im Salon Schloss Zeil 34 zu sehen (SZ berichtete).