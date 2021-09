Leutkircher Jugendliche sammeln Müll

Die Welt ein bisschen sauberer, gesünder und plastikfreier zu machen, ist das Ziel am Samstag, 18. September. Dann findet der weltweite Clean Up Day statt, an dem sich zahlreiche Menschen und Organisationen auch aus Deutschland und aus Leutkirch beteiligen. Die Trash Parade startet am Samstag um 10 Uhr auf dem Leutkircher Skateplatz und endet mit der Siegerehrung der erfolgreichsten Müllsammler auf der Wilhelmshöhe.

Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren, die sich zuvor in Teams von mindestens drei Personen zusammengefunden haben. Anmeldungen können im Leutkircher Jugendhaus abgegeben werden. Dort sind auch Warnwesten für das Müllkostüm erhältlich.

Durch die Unterstützung der Elobau-Stiftung, der Stadt Leutkirch und der Allgäu Urologie können bei der Trash Parade zahlreiche Preise gewonnen werden. Außerdem erhalten alle Teilnehmer ein kostenloses Nachhaltigkeitspaket, das von Demokratie-Leben zur Verfügung gestellt wurde, sowie im Anschluss ein gemeinsames und nachhaltiges Essen zum Dank.