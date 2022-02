Leutkircher Handballer verlieren Spitze

Im Duell um die vorderen Tabellenplätze in der Handball-Bezirksklasse haben die Leutkircher Handballer bei der zweiten Garde des TSV Blaustein eine deutliche 27:39 (12:18)-Niederlage hinnehmen müssen. Dadurch verlor Leutkirch die Tabellenführung an die HSG Langenargen-Tettnang.

Das Leutkircher Lager wusste um die schwere Auswärtsaufgabe. Umso schlechter stand es um die Ausgangslage der TSG: Mit Tobias Freudenthal fehlt wegen einer Schulterverletzung ein wichtiger Aufbauspieler für den Rest der Saison, Gianluca Rizzo war krankheitsbedingt nicht im Kader. Der dünne Stammkader wurde durch Sebastian Herberg, Valentin Menge und Andreas Muderer ergänzt.

Die Allgäuer starteten gut in das Spiel und konnten nach vier Spielminuten mit 3:2 in Führung gehen. Nach einer kleinen Abwehrumstellung der Gastherren entstand der erste Bruch im Leutkircher Angriffsspiel und die Blausteiner übernahmen die Oberhand und führten nach 15 Spielminuten mit 8:7. Im Unterzahlspiel konnte die Intensität in Angriff und Abwehr nicht mehr aufrechterhalten werden, was in der 20. Minute ein Vier-Tore-Rückstand an der Anzeigetafel verdeutlichte. In den verbleibenden zehn Spielminuten der ersten Halbzeit fand die Leutkircher Mannschaft keine Antwort auf die gute Defensivarbeit der Hausherren und hatten auch in der eigenen Verantwortung nicht die richtige Zustellung zum Gegner. So stand beim Halbzeitpfiff ein verdienter 12:18-Rückstand fest.

Trainer Manfred Folter gab in der Halbzeitpause neue Impulse für das Leutkircher Angriffsspiel und versuchte eine neue Abwehrformation. Beides zeigte Wirkung und man agierte in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit wieder auf Augenhöhe. In der 43. Spielminute wurde der Rückstand auf 22:26 verkürzt. Mehrfach hatte man die Chance zum Gegner weiter aufzuschließen, doch blieb dies durch individuelle Fehler und Zeitstrafen ungenutzt. Die Gastherren nutzen dies, um bis zur 52. Minute wieder eine Sechs-Tore-Führung herauszuspielen. Nach einer Auszeit wollte Leutkircher durch eine personenbezogene Manndeckung und schnelle Angriffe alles in die Waagschale werfen, um den Rückstand zu verkürzen. Die dünne Personaldecke, die Erschöpfung im gesamten Kader des intensiven Spielverlaufs und die Verletzung von Spielmacher Steffen Volz erlaubten jedoch keine Aufholjagd. Im Gegenteil: Man lud den Gegner zu einfachen Gegenstoßtoren ein. Die Blausteiner nutzten ihre Chancen und entließen die Leutkircher mit der einer deutlichen 27:39-Niederlage.