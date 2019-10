Leutkircher Handballer unterliegen knapp

Die Leutkircher Handballer haben ihr Auswärtsspiel in der Bezirksklasse beim TV Weingarten mit 31:34 (15:18) verloren.

Trainer Manfred Volter musste auf Stammtorhüter Andreas Lutz und Rückraumspieler Matthias Göser verzichten. Für den verhinderten Torhüter teilten sich Andreas Brodbeck und Nils Fleischmann die Spielanteile.

Aus den Lehren der vergangenen Spiele wollten die Leutkircher aus einer stabilen Abwehr ihr Tempospiel nach vorne generieren. Doch gehörten die ersten fünf Spielminuten dem TV Weingarten. Durch unkonzentrierte Abschlüsse konnte der Gastgeber mit 2:0 in Führung gehen. Doch bereits zwei Minuten später konnte der Spielstand auf 3:3–Unentschieden gestellt werden. Mit diesem Unentschieden eröffnete sich ein offener Schlagabtausch zwischen der TSG Leutkirch und dem TV Weingarten. Dabei konnte nach 20 Spielminuten die TSG Leutkirch durch einen Treffer von Stefan Peterfaj erstmals mit 10:9 in Führung gehen. Durch eine Abwehrumstellung des TV Weingarten in eine mannbezogene Deckung gegen Georg Sperle und Johannes Bauhofer musste Leutkirch einen Drei–Tore-Rückstand hinnehmen.

Durch die Umstellung der Weingartener Abwehr reagierte die TSG mit einer neuen Angriffsform. Diese Umstellung zeigte prompt Wirkung. Bereits nach eineinhalb Minuten wurde durch ein Tor von Michael Willburger der Anschluss zum 18:17 hergestellt. Wie schon in Halbzeit 1 lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, bei dem sich die Spieler in einem körperbetonten Spiel nichts schenkten. Leutkirch konnte zu jeder Zeit die Antwort auf einen Treffer von Weingarten mit einem Tor geben. Fünf Minuten vor Schluss konnten die Leutkircher nach erfolgreicher Defensivarbeit mit 31:30 in Führung gehen. Doch an diesem Abend war das Glück nicht auf Leutkircher Seite. Dreimal hintereinander verloren sie leichtsinnig den Ball im eigenen Angriff und luden die Weingartener Mannschaft zum Gegenstoß ein. Dadurch konnte die Weingartener einen 34:31 Heimerfolg erzielen.

Für Leutkirch spielten: Andreas Brodbeck und Nils Fleischmann (beide Tor) Gianluca Rizzo (2), Michael Gantner (4), Sebastian Herberg, Valentin Menge (1), Manuel Bauhofer (1), Stefan Peterfaj (6), Noah Bauhofer, Georg Sperle (8), Nico Lau, Johannes Bauhofer (7), Michael Willburger (2).

Nicht viel Zeit bleibt für die Vorbereitung auf die nächste Begegnung. Denn bereits am Donnerstag um 20 Uhr steht für die TSG Leutkirch das nächste Auswärtsspiel beim TSV Lindau. Lindau steht mit 4:2 Punkten im Tabellenmittelfeld. Am Samstag, 19. Oktober, steht dann bereits das nächste Spiel für die TSG an. Um 20 Uhr wird in der heimischen Seelhaushalle die SG Burlafingen empfangen.