Leutkircher Handballer steigen in Bezirksliga auf

Die erste Herrenmannschaft der Leutkircher Handballer ist am ersehnten Ziel angekommen. Nach einem dramatischen letzten Spiel, bei dem sich die Mannschaft von Trainer Manfred Folter letztlich 34:34 vom SC Vöhringen 2 trennte, ist der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt. Da am Abend der TSB Ravensburg in der Landesliga die Klasse hielt, steigen die Jungs um Trainer Manfred Folter direkt auf. „Diese Zitterpartie heute war nicht nötig, aber egal. Nun sind alle froh und glücklich, dass wir das geschafft haben. Es war eine lange und anstrengende Saison, meine Jungs haben sich zu Recht belohnt“, freute sich Folter.

Durchaus anzumerken war den Jungs am vergangenen Sonntag eine gewisse Anspannung und Nervosität, ging es doch nun endgültig um alles. Und der vermeintlich schwächste Gegner der „Endspiele“ aus den vergangenen Wochen zeigte sich als harter Brocken. Die Gastgeber setzten alles daran, der TSG nichts zu schenken. So entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der sich kein Team einen großen Vorteil herauswerfen konnte. Leutkirch legte zwar meist vor, Vöhringen schlug aber immer sofort zurück.

Erst eine Hinausstellung für die Hausherren konnten die Allgäuer zum 14:18 nutzen, die beiden letzten Treffer im ersten Durchgang gehörten dann aber wieder den Wielandtstädtern, sodass die beiden guten Unparteiischen aus Lehr beim Stande von 16:18 zum Pausentee baten.

Das war noch nicht nach dem Geschmack von Folter und den TSGlern, nun wollte man versuchen, den Sack möglichst schnell zuzumachen und Ruhe in die Begegnung zu bekommen. Doch dies sollte überhaupt nicht gelingen, viel zu viele technische Fehler und Ballverluste waren die Folge, zudem schien man sich von der sehr harten Gangart der Gastgeber phasenweise noch zusätzlich verunsichern zu lassen. Erneut wurde eine Vier-Tore-Führung leichtfertig verspielt, ungläubig schauten die zahlreichen mitgereisten Leutkircher Fans auf die Anzeigetafel, als es 54 Sekunden vor dem Ende plötzlich 34:32 für den SC Vöhringen 2 stand. Ein schneller Ballgewinn und der Anschlusstreffer durch Martin Hirscher ließ noch einmal Hoffnung aufkommen. Die Hausherren versuchten, die letzten Sekunden über die Zeit zu bringen, vergaben allerdings. So kam die TSG nochmal in Ballbesitz, Juri Sperle fasste sich mit dem Schlusspfiff ein Herz, vergab zwar, wurde aber dabei so hart angegangen, dass die Unparteiischen auf Siebenmeter entschieden. Diesen verwandelte Johannes Bauhofer sicher. Der Leutkircher Jubel kannte danach keine Grenzen.