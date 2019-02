Leutkircher Handballer kassieren bittere Pleite

Die Handballer der TSG Leutkirch haben in der Bezirksliga einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Das Heimspiel gegen die TSG Ehingen verloren die Allgäuer mit 30:32 (17:15). Weil fünf Stammkräfte fehlten, waren bei der TSG drei A-Jugendliche sowie Thomas Sauterleute und Michael Willburger aus der zweiten Mannschaft mit dabei.

Den Leutkirchern war klar, dass ein Sieg eingefahren werden musste. Entsprechend engagiert begann die TSG und ging mit 3:1 in Führung. Ehingen hielt mit langen Spielzügen dagegen und kam so immer wieder zu Torerfolgen. Bis Mitte der ersten Halbzeit gelang es keiner Mannschaft, sich abzusetzen. Dann spielte sich Leutkirch immer wieder leichte Vorteile heraus. Nach einem Siebenmeter von Juri Sperle und einem Treffer von Michael Gantner stand es 12:9 für die Allgäuer. Trotz guter Chancen schaffte es Leutkirch aber nicht, sich weiter abzusetzen, sondern kassierte immer wieder unnötige Tore in Überzahl. Die Mannschaft von Trainer Manfred Folter kämpfte jedoch weiter und führte zur Pause mit 17:15.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielten die Gäste mit einer Manndeckung gegen Juri Sperle und Johannes Bauhofer. Trotzdem gelang es der TSG, durch einen Treffer von Nico Lau die Führung auf drei Tore auszubauen. Ehingen verkürzte den Rückstand dann auf ein Tor, Steffen Volz erzielte aus einem schnellen Anspiel heraus das 19:17. Danach kam es jedoch zu einem Bruch im Spiel der Leutkircher. Ehingen erzielte sieben Treffer in Folge und zog auf 24:19 davon.

Aufholjagd wird nicht belohnt

In dieser Phase scheiterte die TSG unter anderem mit drei Strafwürfen am Ehinger Torwart. Leutkirch fand kein Mittel gegen die Ehinger Abwehr und leistete sich unnötige Fehler. Zehn Minuten vor dem Ende setzte die TSG beim Stand von 23:29 alles auch eine Karte. Die Abwehr wurde auf eine offene Manndeckung umgestellt. Ehingen bekam massive Probleme und Leutkirch fand tatsächlich zurück ins Spiel. Drei Minuten vor Schluss stand es nur noch 28:30. Ehingen scheiterte wiederholt am Leutkircher A-Jugend-Torwart Michael Zeh. Aus Sicht der Leutkircher gab es dann im Angriff ein Foul an Gianluca Rizzo, das jedoch nicht geahndet wurde. Ehingen traf im Gegenzug und die Leutkircher Niederlage war nicht mehr zu verhindern.