Leutkircher Handballer kassieren Ausgleich in letzter Sekunde

Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in der Handball-Bezirksklasse gegen den TV Weingarten, wollte die TSG Leutkirch den Schwung in das erste Auswärtsspiel gegen die HSG Illertal mitnehmen und direkt die nächsten zwei Punkte nach Hause holen. In letzter Sekunde mussten die Leutkircher allerdings den 30:30-Ausgleich hinnehmen.

Mit einer gut besetzten und motivierten Mannschaft und einem schnellen Gegner war ein spannendes Spiel zu erwarten. Die Leutkircher erwischten einen starken Start, in der die viel trainierte 3-2-1-Abwehr und im Angriff das Schaffen von Lücken für Mitspieler, besondere Wirkung zeigte. Bereits nach fünf Minuten hatte sich die TSG so eine Drei-Tore-Führung erarbeitet. Die Illertaler hatten weiterhin keine Antwort auf den gut kombinierenden Angriff, was zu einem Zwischenstand von 7:2 nach zehn Minuten für die TSG führte. Nach einer Auszeit der Gastgeber wendete sich langsam das Blatt und die HSG ließ die Führung der Leutkircher bis hin zum zwischenzeitlichen Ausgleich von 9:9 in der 25. Minute schrumpfen. Die Gäste packten in dieser Zeitspanne hinten nicht mehr genug zu und vergaben vorne zu viele gute Chancen. Kurz vor der Pause drehten beide Mannschaften nochmal voll auf und es gab einen Schlagabtausch, der zum Halbzeitstand von 13:13 führte.

Die zweite Hälfte startete mit neuer Energie und viel Tempo. Beide Teams trafen oft kurz hintereinander, was dazu führte, dass sich keine Mannschaft absetzen konnte. Somit gab es nach zehn Minuten einen Zwischenstand von 18:18. Der Spielverlauf folgte weiter diesem Muster, da die Leutkircher Defensive sich nach erfolgreichen Torabschlüssen zu langsam wieder organisiert hatte und so leichte Gegentreffer für die Illertaler möglich waren und ein 25:25 in der 50. Minute nach sich zog. Der ständige Wechsel der Führung in der Schlussphase machte das Spiel für die Spieler und Fans beider Seiten zu einem spannungsgeladenen Spektakel.

Nach einer Auszeit beim Spielstand von 29:29 in den letzten 30 Sekunden des Spiels traf Johannes Bauhofer nach einem Block zum vermeintlichen Siegtreffer. Allerdings hatten die Gastgeber noch knapp 20 Sekunden, um mit einem Unentschieden die Partie zu beenden. In der letzten Sekunde gab es noch einen Siebenmeter, den die Illertaler eiskalt zum 30:30 verwandelten.

Das nächste Spiel findet am Sonntag, 9. Oktober, um 15.30 Uhr bei der SG Burlafingen/PSV Ulm statt.