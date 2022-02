Leutkircher Handballer kämpfen sich zum Sieg

Die TSG Leutkirch hat die Tabellenspitze in der Handball-Bezirksklasse erobert. Weil die Partie der MTG Wangen III in Langenargen coronabedingt abgesagt wurde, zogen die Leutkircher dank des 33:29 (18:16) gegen die TS Dornbirn am Lokalrivalen vorbei.

Mit Manuel Bauhofer und Michael Gantner mussten die Leutkircher gegen Dornbirn auf zwei Außenspieler verzichten. Wegen Knieproblemen war auch der Einsatz von Johannes Bauhofer nicht möglich, der zur moralischen Unterstützung aber auf der Bank saß. Der ohnehin schon dünne Kader wurde deshalb von Andreas Muderer, Julian Scheich und Juri Sperle unterstützt.

Das Spiel startete mit viel Tempo von beiden Seiten. Fehler wurden direkt mit Kontern bestraft. Dornbirn erwischte dabei den etwas besseren Start. Bei einer Abwehraktion nach nur zwei Minuten verletzte sich Tobias Freudenthal. Das bedeutete für den Leutkircher Rückraum, dass es keine Wechselmöglichkeiten gab und dass sie die restlichen 58 Minuten durchspielen mussten. Von dem Ausfall erholte sich die TSG jedoch recht schnell und konnte vor allem durch einige Treffer von Juri Sperle das Spiel Stück für Stück an sich reißen. Die gut aufgelegten Dornbirner steckten ihrerseits aber auch nicht zurück. So endete eine aufregende erste Halbzeit mit 18:16 für Leutkirch.

Dornbirn versuchte gegen Ende der ersten Halbzeit, Sperle mit einer Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. Das gelang ihnen auch, die dadurch entstehenden Lücken im Dornbirner Abwehrverbund konnten die Leutkircher gut nutzen. Auch in der zweiten Halbzeit wurde Sperle aus dem Spiel genommen. Die dafür besprochene Taktik aus der Halbzeit Pause wurde vom Leutkircher Angriff ein ums andere Mal gut umgesetzt und Leutkirch konnte seine knappe Führung halten und ausbauen. Mit dem Treffer zum 27:22 von Ivan Kristo schien alles auf einen Sieg zu deuten.

Durch den dünnen Kader ging den Leutkircher aber langsam die Puste aus und sie konnten den Sack noch nicht zumachen. Dornbirn kam deshalb noch einmal auf zwei Treffer ran. Mit einem Kraftakt verteidigte die TSG am Ende nochmal konsequent und lief einige Konter, die für das Endergebnis sorgten.

Am Samstag, 19. Februar, ist die TSG zu Gast bei dem TSV Blaustein. Die Blausteiner spielen eine gute Saison, sind aber schlecht einzuschätzen, da das Hinspiel abgesagt wurde. Ein Sieg würde die gute Verfassung der Leutkircher bestätigen, die nun für mindestens eine Woche von der Tabellenspitze grüßen.