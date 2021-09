Leutkircher Handballer feiern ersten Saisonsieg

Die Handballer der TSG Leutkirch haben ihren ersten Saisonsieg in der Bezirksklasse eingefahren. Gegen die zweite Mannschaft des TSV Bad Saulgau gab es für das Team von Trainer Manfred Folter ein verdientes 29:23 (15:9) in der heimischen Seelhaushalle.

Im Leutkircher Lager gab es kleine personelle Umstellungen. Zurück im Team war neben Torhüter Andreas Lutz, auch Steffen Volz und Ivan Kristo. Nach zehn Spielminuten stand es bereits 8:4. Diese Führung konnte Leutkirch im weiteren Spielgeschehen beibehalten und ausbauen.Nach knapp 20 Minuten war die Mannschaft schon auf 13:5 davongezogen. Dennoch schlichen sich hin und wieder technische Fehler ein, was dem Gegner ermöglichte, das Spiel mitzugestalten. Leutkirchprobierte – mit der komfortablen Führung im Rücken – einige Dinge auszuprobieren, die allerdings nicht ganz so funktionierten wie geplant und zu einigen Ballverlusten führten, welche die Gegner aufmerksam nutzten und einige Tore erzielten. Die offensive Abwehr der Saulgauer machte es Leutkirch nicht einfach. Das Team konnte sich jedoch noch einmal fassen und mit einer 15:9-Führung in die Halbzeit gehen.

Wie in der ersten Hälfte fand Leutkirch auch in den ersten Minuten der zweiten Hälfte gut ins Spiel. Die Abwehr stand kompakt und sicher, was zu Problemen im Angriff der Saulgauer führte. Nicht alle Abpraller konnten gesichert werden, dies ermöglichte den Gästen, einfache Tore zu erzielen. Es führte dazu, dass Leutkirch nie ganz davonziehen konnte. Wie bereits in der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einige Ballverluste zu verschulden, die von den Saulgauer aufgegriffen und in Tore verwandelt wurden. Nach 50 Spielminuten stand nur ein Spielstand von 24:20 auf der Anzeigetafel. Es blieb spannend. Der Spielverlauf glich dem der ersten Halbzeit. Durch unkonzentrierte Pässe im Angriff der Leutkircher, war es dem Gegner möglich, durch einige Tempogegenstöße den Anschluss zu halten.

Zum Ende hin kamen die Leutkircher Handballer aber nochmal aus sich heraus. Die Führung wurde zu keiner Zeit aus der Hand gegeben. Das Spiel verlief an sich sehr harmlos, es gab nur sechs Verwarnungen und eine Zeitstrafe. Die Fangesänge der Tribüne motivierte Leutkirch gerade in der Schlussphase. Am Ende stand ein verdientes 29:23 auf der Anzeigetafel.

Am Sonntag, 3. Oktober, bestreiten die Leutkircher ihr erstes Auswärtsspiel gegen den TSV Lindau, welcher bisher noch keinen Punkt erzielen konnten. Dort will die Folter-Mannschaft die Siegesserie den ersten Auswärtssieg holen.