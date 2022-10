Leutkircher Handballer feiern einen Heimsieg

Im zweiten Heimspiel der Bezirksklassesaison haben die Handballer der TSG Leutkirch gegen den Aufsteiger SG Ailingen-Kluftern mit 27:20 (15:11) gewonnen. Nach der Niederlage in der Woche zuvor war die Motivation laut Mitteilung auch besonders groß, sich in der eigenen Halle zwei wichtige Punkte zu sichern.

Den Leutkirchern gelang ein starker Start, schon in den ersten fünf Minuten spielte sich die TSG eine Drei-Tore-Führung heraus. Die Aufsteiger war jedoch nicht so einfach zu beeindrucken und kämpfte sich wieder bis auf ein Tor heran. Durch die starke Torwartleistung von Michael Zeh geriet die Leutkircher Mannschaft jedoch nie in Rückstand und baute durch drei schnelle Tore die Führung vor der Halbzeit wieder auf 15:11 aus.

Die zweite Halbzeit startete wieder mit einem starken Spiel der Leutkircher. Jedoch wurde die Führung nicht ausgebaut und es gelang der SG Ailingen-Kluftern, in einer schwachen Phase der Gastgeber bis zum 20:22 heranzukommen. In den letzten zehn Minuten der Partie waren die Gäste dann allerdings dank einer guten Abwehrleistung und einer starken Torwartleistung aufseiten der Leutkircher nicht in der Lage, ein weiteres Tor zu schießen. Auch dank der drei Tore von Michael Gantner in der Schlussphase baute die TSG die Führung noch auf 27:20 aus.

Durch den Sieg bleibt die TSG in eigener Halle ungeschlagen, dies ist laut Mitteilung „der Motivation und dem Kampfgeist der Mannschaft geschuldet“. Einen positiven Einfluss auf die Mannschaft hatte zudem Marc Götz, der als Betreuer Ruhe und Konzentration ins Spiel der Leutkircher brachte.