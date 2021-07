Leutkircher Fußgängerzone: VCD appelliert an Radfahrer

Die Stadt Leutkirch hat die Fußgängerzone in der Marktstraße Nord seit Anfang Juli versuchsweise für den Radverkehr freigegeben. Die Maßnahme wird vom VCD Leutkirch (Verkehrsclub Deutschland), der diese schon seit vielen Jahren gefordert habe, ausdrücklich begrüßt, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands.

Per Fahrrad muss man so keinen Umweg über die Bachstraße mehr nehmen und auch sein Fahrzeug nicht mehr schieben. Die entsprechende Empfehlung ging vom Arbeitskreis Verkehr der Stadt aus, in dem der VCD Mitglied ist, heißt es weiter. Der Verband weist darauf hin, dass die Lammgasse in den Versuch zunächst nicht einbezogen ist.

Dringenden Appell an alle Radler

Nun richtet der VCD einen dringenden Appell an alle Radler, in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit zu fahren und die Vorrechte der Fußgänger unbedingt zu beachten, da ansonsten aus einer endgültigen Freigabe, wie in Isny und Ravensburg schon seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert werde, nichts werden könnte. Polizei und Ordnungsamt werden die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen und auch der VCD selber wird das Verhalten der Radfahrer beobachten.

Bedrängte Fußgänger sollten rücksichtslose Radler auf ihr Fehlverhalten ansprechen, da diese nicht nur bevorrechtigt sind, sondern auch die Gruppe der schwächsten Verkehrsteilnehmer darstellen, so der VCD. Der Verband hofft darauf, dass keine größeren Probleme auftauchen und der Versuch erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dadurch würde Leutkirch wieder einen Schritt in Richtung fahrradfreundliche Stadt machen.