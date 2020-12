Leutkircher freuen sich auf normalen Alltag

„Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn die Pandemie wieder vorbei ist?“ Das wollten Vertreter von „Demokratie leben“ von den Wochenmarktbesuchern wissen. Die Ergebnisse sind laut Pressemitteilung vielfältig. Eine Sache wird jedoch besonders häufig genannt: Es sind die Begegnungen mit Freunden und Familien – ungezwungen und unbeschränkt.

„Es gibt derzeit schon genug Gründe für schlechte Laune. Umso wichtiger ist es, ein paar positive Gedanken zu haben“ so Maria Hönig von „Demokratie leben“ in dem Schreiben. Danach gefragt, worauf sie sich denn am meisten freuen, fangen viele Leute tatsächlich erst einmal an zu lächeln.Es werden vermeintlich einfache Dinge genannt, die sonst immer so selbstverständlich waren. Manche freuten sich schlicht auf Normalität und Alltag.

„Es ist schon echt einfach zäh mittlerweile“, wird Carmen Scheich, Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragte der Stadt Leutkirch, wiedergegeben. Auch ein paar Kinder vom nah gelegenen Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz sind mit ihrer Erzieherin vorbei gekommen und malen ihre Gedanken auf. Was sie hoffen? Dass alle gesund bleiben. Und dass jeder einen Christbaum hat!