Leutkircher freuen sich über den Schnee in Oberstdorf

Die Skiläuferzunft Leutkirch hat die baden-württembergischen Langlaufmeisterschaften im Sprint und über die lange Distanz ausgerichtet. Für die eigenen Sportler reichte es zwar nicht zu Siegen, die Leutkircher waren aber zufrieden mit der Veranstaltung – die erst kurzfristig nach Oberstdorf verlegt worden war.

Mehr als 30 Helfer waren laut Mitteilung der TSG-Skiläuferzunft über drei Tage im Einsatz, um im Rohrmoos bei Oberstdorf beste Strecken zu bieten und den Gästen perfekte Wettkampfbedingungen zu gewährleisten. Am Samstag folgten knapp 200 Teilnehmer der Einladung und lieferten sich harte Duelle auf den anspruchsvollen Strecken des Gebirgstales. Am Sonntag gingen nochmals 168 Langläufer an den Start, um sich zuerst im Prolog über 1,2 Kilometer zu messen und dann in mehreren Läufen um die Platzierungen zu kämpfen. Am Sonntagnachmittag konnten zum Abschluss die Meister und die Klassensieger in Wuchzenhofen in der Turnhalle bei der Siegerehrung geehrt werden.

Am Samstag ging es über verschiedene Distanzrennen um die Meistertitel. Titel gab es in diesem Jahr für die Skiläuferzunft keine, aber das sportliche Messen mit der Konkurrenz aus dem ganzen Land konnte für die Sportler und Trainer der TSG als Vergleich gut herangezogen werden. In der Altersklasse U12 freute sich Julian Günthner über Platz drei über die 3,1 Kilometer. Philipp Moosmayer wurde in der J16 Dritter über die 6,2 Kilometer. Philine Urfer wurde Vizemeisterin in der U20 über 6,2 Kilometer. In der Altersklasse Damen 51 gelang Kerstin Drexler ein Klassensieg.

Am Sonntag im Sprint kam bei zusammengelegten Jahresklassen keiner der Leutkircher aufs Podium. Lediglich Moritz Moosmayer und Kerstin Drexler qualifizierten sich im Prolog für die Finalläufe. Moritz Moosmayer wurde Vierter in der Klasse U16/18, Kerstin Drexler Sechste bei den Frauen.