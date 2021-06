Das Leutkircher Freibad „Stadtweiher“ öffnet ab Samstag, 12. Juni, 8 Uhr seine Pforten. Mit entsprechenden Auflagen kann die Freibad-Saison 2021 starten.

Mehr als 800 Saisonkarten wurden bereits gekauft. Freibad-Schwimmmeister Robert Rössler und sein Team haben das Bad fit gemacht und verschiedene Vorbereitungen zur Einhaltung geltenden Corona-Regeln getroffen. Zu den Anforderungen gehört derzeit unter anderem ein tagesaktueller negativer Corona-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder ein Genesenen- oder Impfnachweis. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr benötigen diese Nachweise nicht. Eine Testung vor Ort ist nicht möglich. Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, dürfen sich maximal 800 Badegäste gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten.

Um einen Überblick über die Gesamtbesucherzahl zu erhalten, ist der Einlass wie auch im vergangenen Jahr nur mit vorheriger Reservierung möglich. Dadurch ließen sich laut Stadtverwaltung nicht nur lange Warteschlangen im Kassenbereich vermeiden - auch mögliche Infektionsketten lassen sich im Fall der Fälle nachverfolgen. Badeplätze können über die „SchwimmApp“ reservieren werden. Ab dem Zeitpunkt der Reservierung ist diese für zwei Stunden gültig. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Gast sein Online-Ticket an der Freibadkasse einlösen, ansonsten verfällt die Reservierung. Im Rahmen der Reservierung werden die Kontaktdaten aller Badegäste erfasst.

Die Bezahlung erfolgt, bar an der Freibadkasse. Badegäste, die kein Smartphone besitzen, können in der Touristinfo (Marktstraße 32, Telefon 07561 / 87154) reservieren. Unter: www.leutkirch.de/freibad sieht man jederzeit die aktuell verfügbaren Plätze.

Im Freibad gelten die üblichen Abstandsregeln von 1,5 Metern – sowohl in als auch außerhalb des Wassers. Im Ein- und Ausgangsbereich, sowie am Kiosk gibt es Abstandsmarkierungen.

Um den Hygienevorschriften gerecht zu werden, muss in der Warteschlange am Ein- und Ausgangsbereich, in den Sanitäranlagen und am Kiosk ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Zahl der gleichzeitig anwesenden Personen im Bereich der Duschen und WCs ist begrenzt. Die Umkleidekabinen stehen wie gewohnt zur Verfügung. Auch die Fächer für Wertgegenstände sind nutzbar.

Um die Maximal-Belegung in den einzelnen Becken überblicken zu können, werden verschiedenfarbige Armbändchen an den Beckeneingängen bereitgelegt. Jeder Badegast nimmt sich vor Betreten eines Beckens das entsprechende Bändchen und legt es beim Verlassen wieder ab.

Die Rutsche im Nichtschwimmerbecken, die Startblöcke im Schwimmerbecken sowie der Sprungturm im See müssen vorläufig gesperrt bleiben. Das Kinderplanschbecken, der Spielplatz, das Volleyball- sowie das Fußballfeld werden geöffnet.

Bereits in den vergangenen Jahren habe es sich sehr schwierig gestaltet, ausreichend Personal zu finden. Der Mangel an Rettungsschwimmern zwinge die Stadtverwaltung zur Einschränkung der Öffnungszeiten. Geöffnet ist das Freibad von Montag bis Freitag, 11 bis 19 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 8 bis 19 Uhr. Einzeleintritte sowie 10er-Karten werden zum gewohnten Preis angeboten. Saisonkarten sind aufgrund der Zutrittsbeschränkungen im Bad dieses Jahr zu einem Sonderpreis erhältlich. Eine Saisonkarte berechtigt nicht automatisch zum Einlass. Auch Saisonkartenbesitzer müssen im Voraus reservieren.