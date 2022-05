Das Leutkircher Freibad am Stadtweiher startet am kommenden Sonntag, 15. Mai, in die Badesaison. Knapp 780 Saisonkarten wurden im Vorverkauf bereits erworben. Die aktuellen Lieferengpässe haben sich nach Angaben der Leutkircher Stadtverwaltung auch im Freibad bemerkbar gemacht, weshalb sich die Öffnung etwas verzögert hatte. Alle Informationen rund um das Bad, aktuelle Öffnungszeiten und Wassertemperaturen gibt es unter www.leutkirch.de/freibad.