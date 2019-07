Leutkircher Firmenstiftung kümmert sich um Artenvielfalt

Die Leutkircher Elobau Stiftung engagiert sich derzeit mit zwei Projekten um den Erhalt und die Förderung von Artenvielfalt. Wie die Stiftung weiter mitteilt, sollen die beiden Modellversuche, die Wildpflanzenbiogas und Buntes Grünland heißen, Möglichkeiten der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung aufzuzeigen, die ökologische, ökonomische und soziale Aspekte gleichermaßen berücksichtigen.

„Der Erhalt von Biodiversität ist eine entscheidende Grundlage für eine intakte Umwelt“, erklärt der Vorstand der Elobau Stiftung, Peter Aulmann. „Wir betrachten dies als eine Aufgabe, die nicht einfach nur auf den Schultern der Landwirte abgeladen werden kann, sondern als eine für die gesamte Gesellschaft. Deshalb möchten wir die interessierte Bevölkerung einbeziehen und entspechend informieren“, so Aulmann weiter.

In enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Wildpflanzenbiogas seien in diesem Jahr unter der Mitwirkung von neun Landwirten auf einer Fläche von rund 15 Hektar anstatt Energiemais eine artenreiche Wildpflanzenmischung ausgebracht worden. „Es geht einem das Herz auf, das Leben auf dieser Fläche zu beobachten“ freut sich Markus Frick, Landwirt aus Kisslegg über die Insekten, Vögel und andere Tiere, die sich dort tummeln.

Die Wildpflanzenmischung ist geeignet, den reinen Anbau von Mais unter ökologischen Gesichtspunkten wirksam zu ergänzen. Den etwas geringeren Ertrag gleicht die Elobau Stiftung eigenen Angaben nach in finanzieller Form eines „Ökobonus“ aus. Angelegt sei das Projekt auf fünf Jahre. „In dieser Zeit wollen wir diese Bewirtschaftungsform nach Möglichkeit soweit etablieren, dass auf politischer Ebene Fördermöglichkeiten beschlossen werden“, blickt Aulmann voraus.

Über das Projekt wird am Samstag, 27. Juli ab 15 Uhr beim Wildblütenfest auf dem Hof der Familie Frick in Kißlegg-Oberhaid informiert. Mehr zu der Veranstaltung, zum Programm und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung im Internet unter www.wildpflanzenbiogas.de Das andere Projekt widmet sich demnach dem Bereich Grünland.

Schon im zweiten Jahr nach der Umstellung von intensiver auf extensive Bewirtschaftung zeigten sich sehr deutliche Veränderungen auf der Projektfläche in Balterazhofen, auf der die Elobau Stiftung einen ökologischen Aufwertungsversuch im häufig sehr artenarmen Grünland initiiert hat. Die zusätzliche Ansaat von heimischem Saatgut und der Verzicht von Dünger und Gülle führe schon jetzt zu einer deutlich sichtbaren Vielfalt. Diese wurde vom wissenschaftlichen Leiter des Projekts, dem Landschaftsökologen Holger Loritz vom Netzwerk Blühende Landschaft bei der ersten Feldbegehung Anfang Juni anschaulich erklärt. „Unser Experiment verläuft besser als erwartet“ so Loritz. „Trotz des sehr trockenen Hitzesommers 2018 haben sich zahlreiche neue Arten angesiedelt und bieten unüberhörbar auch Lebensraum für viele Insekten“, so der Experte weiter.

Am Mittwoch, 24. Juli, werden vor dem zweiten Schnitt zwei Feldführungen angeboten. Alle Informationen zum Projekt und kostenfreie Anmeldung zu den Feldführungen unter www.buntes-grünland.de.