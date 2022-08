Leutkircher Firma ATE veranstaltet einen Familientag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums der Firma ATE Antriebstechnik und Entwicklungs GmbH & Co. KG aus Leutkirch, fand am Freitag, 1. Juli mit zwei Jahren Verzögerung nachträglich ein Familientag statt. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte dieses Firmenjubiläum erst in diesem Jahr gefeiert werden. Hierzu waren alle Mitarbeiter samt Familien auf dem ATE Firmengelände eingeladen. Neben Essen und Getränken gab es regelmäßige Firmenführungen, um den Familienangehörigen ATE und die Arbeitsplätze näherzubringen. Des Weiteren gab es auch ein buntes Familienprogramm mit Spielemobil für die Kinder, Tischkicker und Heißer Draht. Für das leibliche Wohl sorgte der Seelenpeter mit seinem Schoolbus und das Team von der Spatzen-Hütte mit leckeren Kässpätzle.

Aktuell sucht die Firma ATE noch Auszubildende in den Bereichen Industriemechaniker/in und Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik. Weitere Infos unter https://www.ate-system.de.