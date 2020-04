Leutkircher Feuerwehr löscht kleinen Flächenbrand

In einem schmalen Waldstück beim Hinterweiher in Herlazhofen haben am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr mehrere Baumstümpfe und eine kleine Waldfläche gebrannt. Die Leutkircher Feuerwehr löschte die Flammen, wie die Polizei mitteilt.

Dazu rückte sie mit fünf Löschfahrzeugen und 25 Einsatzkräften an und verhinderte durch den Einsatz, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Kriminalpolizei Ravensburg ermittelt.