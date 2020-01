Leutkircher Eltern können ihre Kinder ab Ende Januar für die Kindergärten anmelden

Eltern, die Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter zwischen zwei und drei Jahren haben, werden gebeten, diesen bei der Kindergartenleitung anzumelden. Über eine Aufnahme wird im Einzelfall entschieden, teilt die Stadt Leutkirch in einem Presseschreiben mit.

Betreuungsplätze für Kinder ab dem ersten Lebensjahr werden in folgenden Einrichtungen angeboten: in der DRK-Krippe im Kindergarten „Firlefanz“, in der DRK-Krippe im Kindergarten „Piepmatz“, in der Krippe im katholischen Kindergarten St. Josef in der Repsweihersiedlung, im evangelischen Lukaskindergarten (Pfingstweide) sowie im evangelischen Johanneskindergarten.

Des Weiteren stehen für Kleinkinder unter drei Jahren auch Plätze in der Großtagespflegestelle Wichtelstube im Kindergarten Arche Noah in Urlau zur Verfügung, wie auch in der Großtagespflege Marienbadkäferle in der Lindenstraße in Leutkirch. Beide Einrichtungen werden durch selbstständige Tagesmütter betrieben, die laut Pressemitteilung zudem noch staatlich anerkannte Erzieherinnen seien.

Verlängerte Öffnungszeiten werden in den katholischen Kindergärten St. Elisabeth, St. Josef und St. Silvester sowie im Kindergarten „Firlefanz“ des DRK, in den evangelischen Einrichtungen Lukaskindergarten und im Johanneskindergarten, sowie im Waldorfkindergarten „Gänseblümchen“ angeboten.

Für Eltern, die ihr Kind ganztags in einem Kindergarten unterbringen möchten, bestehen im Kindergarten „Piepmatz“ zwei Ganztagesgruppen und im katholischen Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz eine Gruppe. Weiterhin gibt es seit Mai 2018, als Außenstelle des DRK-Kindergartens Firlefanz, eine Waldgruppe mit halbtägiger Öffnungszeit.

Die Anmeldetermine sollten alle Eltern wahrnehmen, die ihr Kind ab dem Schuljahr 2020/21 in eine Kindertageseinrichtung bringen wollen. Bereits vorliegende Anmeldungen von Kindern, die zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine drei Jahre alt waren, sollten nochmals erneut gestellt werden. Auf dem Anmeldeformular ist einzutragen, für welchen Monat die Anmeldung gelten soll. Kinder, die beim letzten Aufnahmetermin keinen Platz bekommen haben, müssen neu angemeldet werden. Mit der Anmeldung ist noch keine Zusage für einen Kindergartenplatz in dem betreffenden Kindergarten verbunden, so die Stadt weiter.