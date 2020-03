Leutkircher Einsatzkräfte appellieren an Bevölkerung: Bleibt daheim

An Tagen, an denen die Welt den Atem anhält und die Corona-Krise das alles beherrschende Thema ist, hat sich die Leutkircher Blaulichtfamilie für einen gemeinsamen Appell an die Leutkircher Bevölkerung zusammengeschlossen – mit etwas mehr Abstand als sonst.

Wie der DRK-Ortsverein Leutkirch mitteilt, möchten die Einsatzkräfte von Polizei, DLRG, Freiwilliger Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz eine klare Botschaft verbreiten: „Ihr drinnen, wir draußen!" oder kurz: #dahoimbleiba. „Jeder Mitbürger sollte sich genau überlegen, ob er dieser Tage vor die Tür gehen muss, oder nicht doch zu Hause bleiben kann. Es geht hierbei um den Schutz jedes Einzelnen, und damit auch um die Gesundheit der Einsatzkräfte. Denn nur gesunde Einsatzkräfte können im Ernstfall Hilfe leisten“, schreibt der DRK Ortsverein Leutkirch.