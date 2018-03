Leutkircher DRK ist eine starke Truppe

Eine starke Truppe ist der Ortsverein Leutkirch im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Das wurde einmal mehr bei seiner Hauptversammlung am Freitagabend deutlich.

„In so einem Verein bin ich gerne der Bo(os)s“, so das Bekenntnis von Sebastian Boos zum Ende seines bündigen Rechenschaftsberichts. Illustriert von eindrucksvollen Bildern über ein ereignisreiches Jahr dankte der Bereitschaftsleiter „seinem Superteam“, das „Schulter an Schulter“ in bester Zusammenarbeit mit der Rettungswache, der Feuerwehr und der Polizei zahlreiche Herausforderungen gemeistert hat.

Dies bestätigten auch in Grußworten der stellvertretende Kommandant Martin Waizenegger und Rosi Netzer von der DRK-Ortsgruppe Aichstetten. Allein die Leutkircher Abteilung Bereitschaft erbrachte 2017 in den Bereichen Sanitätsdienste, Helfer vor Ort, Einsatzgruppe Bereitschaft, Mitarbeit im Rettungsdienst und Krankentransport, Blutspende, Ausbildung und weitere Aktivitäten etwa 10 250 ehrenamtliche Stunden.

Hinzu kommen noch mehr als 1400 Stunden in der Sozialarbeit, wie die Leiterin Monika Eckart in ihrem Tätigkeitsbericht ausführte: 89 Helfer waren in 364 Einsätzen bei der Senioren- und Wassergymnastik, Gesprächskreisen für pflegende Angehörige, Seniorennachmittagen, Fahrten für die Lebenshilfe, beim Tafelladen und bei Geburtstags- und Krankenbesuchen unterwegs.

Ein wichtiger Aktivposten ist das Jugendrotkreuz mit seinen Leiterinnen Alina Schwenk und Sarah Gut: Derzeit werden 40 Kinder in einem breiten Programm betreut, das von Gruppenstunden, über Feste und Ausflüge bis zur Teilnahme am Seniorenadvent und Volkstrauertag reicht.

Kostenaufwendige Projekte

In die Rücklagen seiner Kasse greifen musste Joachim Mösle, wurden doch mit der Renovierung des Beratungsraumes und der mobilen Sanitätsstation zwei kostenaufwendige Projekte abgeschlossen. Für Letztere soll in diesem Jahr noch ein Carport gebaut werden. Die Versammlung sprach dem Kassier wie dem gesamten Vorstand einstimmig die Entlastung aus und genehmigte einhellig den Haushaltsplan.

Für Hans-Jörg Henle war so „2017 wieder einmal ein gutes Jahr mit beeindruckenden Leistungen“. Als ärgerliche Belastungen sieht der Ortsvereinsvorsitzende die zunehmend komplizierteren Steuerregelungen und Vorschriften beim Datenschutz, bei denen sich ein Verein „immer mehr auf einem schmalen Grat bewegt“.

„Wir planen und bauen gerade viel“, so die Essenz von Stefan Locher in seinem Grußwort. Der Vorsitzende berichtete von zunehmenden Kooperationen seines Kreises mit Ravensburg und dem Bodenseekreis und versicherte: „Wir sind in unserer Region gut versorgt, auch dank der Aufwertung der Helfer vor Ort“. Zudem könne er sich auf gut sortierte, aktive Ortsvereine stützen „und so bin ich froh, dass ich euer Präsident sein darf“.

Mit ihren trefflich persönlichen Worten blieb es Claudia Gasafi vorbehalten, die zahlreichen Ehrungen durchzuführen: Die Bereitschaftsführerin betonte dabei, dass das Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit sei und gerade die Langgedienten mit über 40 Jahren, wie Brigitte und Paul Schäle, Friedrich Gretz und Josef Allgaier „in punkto Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft besondere Vorbilder sind“.