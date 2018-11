Der Leutkircher Weihnachtsbaum steht.

Am Mittwochmorgen wurde die Weißtanne im Stadtwald gefällt und anschließend von Mitarbeitern des Bauhofs in die Innenstadt transportiert und am Gänselieslbrunnen aufgestellt.

Vor dem Rathaus kann die gut 11 Meter hohe Tanne nun bis Dreikönig bewundert werden. In den kommenden Tagen erhält sie noch die Beleuchtung.