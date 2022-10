Leutkircher CDU-Ortsverband feiert Jubiläum

Vor 76 Jahren sind die CDU-Ortsverbände Leutkirch und Herlazhofen gegründet worden. Das hat die Partei zum Anlass genommen und am Freitagabend ein 75+1-Jahr-Jubiläum gefeiert – in trauter Atmosphäre in Tautenhofen. Dabei blickten die Verantwortlichen auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. Zu Gast ist Günther Oettinger gewesen, der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg und EU-Kommissar für Energie.

Oettinger ist ein Schnellsprecher, er redet unter Volldampf, will sein Wissen, seine Überzeugung unter die Leute bringen. Beim CDU-Jubiläum haben die rund 100 Gäste an seinen Lippen gehangen. „Noch geht es uns halbwegs gut, aber die Inflation ist gekommen um zu bleiben, die Menschen haben große Sorgen ihre Rechnungen zu bezahlen.“

Die relativ pessimistischen Zustandsbeschreibung der Gegenwart ging noch weiter. Die Rezession sei im Gang, das Gespenst der De-Industrialisierung wie in England gehe um. In Hamburg würden laut Oettinger jetzt Container mit Waren aus China abbestellt, weil eine spürbare Kaufzurückhaltung erwartet wird. Putin habe Blut geleckt und er werde weitermachen, ist Oettinger überzeugt.

Deutschlands Fehler sei es gewesen, eine starke Abhängigkeit von Russland zu schaffen. „Wenn wir Technologieland bleiben wollen, brauchen wir bezahlbare Energie. Wind und Sonnenenergie sind halt nicht speicherbar und die Fabriken brauchen um Mitternacht Strom.“ Deutschland gingen laut Oettinger die Arbeitskräfte aus, Aufträge würden nicht abgearbeitet.

„Du hast uns heute Abend gesagt, auf was es ankommt, du fehlst uns in der europäischen Politik“, sagte der Europaabgeordnete Norbert Lins zu Oettinger. „So ein Engagement von Leuten wie hier in unserer Partei führt zu mehr Stabilität in unserer Demokratie. Und daraus folgt: Eine Volkspartei ist wichtig, mit Menschen aus allen Lebenslagen, die hinter den Mandatsträgern stehen.“

Und wie geht es weiter im Land? Eine Glaskugel gibt es nicht, sagt der Leutkircher Ehrenbürger Wolfgang Wild: „Wir leben in einer Neidgesellschaft und darin müssen wir Argumente statt Ideologie einsetzen.“ Besonders wichtig sind ihm gegenseitiger Respekt und Achtung. „Wo Angst ist, ist auch Zuversicht“, sagte Hedwig Seidel-Lerch, ebenfalls Ehrenbürgerin der Stadt Leutkirch. Den jungen Leuten möchte sie Mut mitgeben: „Schaut doch mutig in die Zukunft!“

Den treuen Mitgliedern und Mandatsträgern der CDU dankte der Vorsitzende und Ortsvorsteher Alois Peter ausdrücklich. So sei die Herlazhofer Unterführung, das Kulturhaus Tautenhofen und der zweite Autobahnanschluss dem Einsatz von CDU-Mandatsträgern zu verdanken. Auch der gute Kontakt über die Abgeordneten habe oft bei Genehmigungen und der Mittelbeschaffungen geholfen. Und eben das Zusammenstehen, der Einsatz für die Sache – wie beim Ausbau des Kulturhauses in Tautenhofen – beweise eben eine starke Bürgergesellschaft.

Das Lob für das Ehrenamt und für den Einsatz in einer Partei stimmte auch der Kreisvorsitzende Christian Natterer an. Schon zur Gründungszeit der CDU im Jahr 1946, daran erinnerte er, stand Deutschland vor riesigen Problemen durch allgemeine Not, Mangel an Kohle und Energie und Millionen von Flüchtlingen. „Wir sind aber immer stärker aus den Problemen herausgekommen als wir hineingegangen sind.“

Ehrungen

Die Liste der geehrten des Ortsverbandes Herlazhofen: Franz Schaden 60 Jahre Mitglied; Alois Bentele, Anton Gaile, Werner Angerer, Paul Breins, Karl Metz und Rolf Meyer (alle 50 Jahre); Alois Baur 25 Jahre; Elmar Burr 25 Jahre Mitglied und 20 Jahre Kassierer; Monika Heinz 25 Jahre; Wolfgang Thaler 25 Jahre und Brigitte Schlecht 10 Jahre Schriftführerin. (sz)