Leutkircher Bolivienhilfe unterstützt Opfer der Pandemie

Die Summe der SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ 2021 hat dazu beigetragen, dass die Bolivienhilfe die ärmsten Familien im Elendsviertel Uspha-Uspha am Rande der Großstadt Cochabamba in Zeiten der Pandemie unterstützen konnte. Seit vielen Jahren leiten Josef Rauch und seine Frau Adelheid den Verein in Leutkirch.

Als eines der ärmsten Länder Südamerikas steht Bolivien vor einer ganzen Reihe von Problemen. Hauptursache dafür sind die politische Situation des Landes sowie die Korruption. Dazu kam die Pandemie, die die Ärmsten des Landes dazu verurteilte, noch ärmer zu werden. „Die rigiden Ausgangssperren nahmen den Bewohnern das bisschen Arbeit, das sie noch hatten, und ließen sie somit ohne Einkommen. Die Unterschicht wusste nicht mehr, wie sie ihre Kinder satt bringen sollte. Da auch die Schulen geschlossen wurden, musste auch die Hausaufgabenbetreuung mit Mittagstisch eingestellt werden. Dank der Spende konnte aber die Betreuung der Kinder aus ganz armen Verhältnissen mit Mittagessen, Stützkursen und Hausaufgabenbetreuung wieder aufgenommen werden“, erzählt Rauch.

Not und Elend

Etliche Familien seien auch nicht mehr in der Lage gewesen, ihre Miete zu bezahlen, und bedurften auch hier einer Unterstützung. Des Weiteren habe die Organisation bei dem Kauf von Medikamenten geholfen. „Die Situation der Familien verbesserte sich in den vergangenen Monaten etwas, doch ist sie nach wie vor von materieller Not und sozialem Elend geprägt“, sagt der Leiter der Bolivienhilfe.

Bildung junger Menschen im Elendsviertel von Uspha-Uspha ist Voraussetzung für eine bessere Zukunft. (Foto: Bolivienhilfe)

Zum Aufgabengebiet der Bolivienhilfe gehört auch die Mittagsbetreuung von Kindern aus armen Familien. (Foto: Bolivienhilfe)

Nach und nach würden sich allerdings die Folgeschäden von Corona zeigen. Viele Todesfälle hätten großes Leid für die Familien bedeutet. „Krankheitskosten sowie der Verlust von Erwerbsmöglichkeiten haben die Menschen in Existenznot gebracht“, so Rauch. Eine Tatsache, die kurzfristig nicht behoben werden könne.

Die größten Lücken schließen

Besorgniserregend sei die Situation der Kinder, die monatelang am schulischen Unterricht nicht teilnehmen konnten und aus diesem Grund enorme Wissenslücken haben. Für die nächste Zeit würde laut Rauch jedoch folgendes gelten: „Unser Schwerpunkt liegt nun erst einmal darauf, einen spürbaren Beitrag zur Grundversorgung der ärmsten Familien zu leisten. Für die Schulkinder planen wir verstärkt Nachhilfeunterricht im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung, um die schulischen Lücken eindämmen zu können.“ Dazu gehöre auch die Anschaffung von Druckern oder Beamern.

„Die Spende der SZ-Leser wurde für die Menschen in Bolivien zur lebensnotwendigen Hilfe. Somit haben die Leser und Leserinnen ein starkes Zeichen gesetzt, um wieder ein hoffnungsvolles Licht ins gebeutelte Land zu bringen“, sagt Rauch dankbar und hofft auf weitere Unterstützung.