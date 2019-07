Leutkircher Bohrwerkzeuge werden weltweit eingesetzt

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hat kürzlich das Leutkircher Unternehmen BC Drilling Tools in der Wangener Straße besucht. Das kleine Unternehmen hat sich nach Angaben der Stadt auf den Handel und die Entwicklung von Bohrwerkzeugen spezialisiert und vertreibt diese weltweit.

Geschäftsführer Volker Ulrich informierte über die verschiedenen Arten und Einsatzgebiete der von BC Drilling vertriebenen Produkte. So kämen die Werkzeuge beispielsweise bei Baugrunduntersuchungen, Brunnen- und Geothermiebohrungen bis in Tiefen von etwa 1500 Metern zum Einsatz . „Ich stamme aus einer Brunnenbauer-Familie und bin schon immer von diesem Thema fasziniert“, so Ulrich. Je nach Geologie müssen die Werkzeuge seiner Firma teils speziell angefertigt werden. „Wir beraten unsere Kunden, welche Bohrkrone am besten für ihr Vorhaben ist und begleiten auch Projekte vor Ort“, erklärte Ulrich weiter. So seien Bohrwerkzeuge des Unternehmens etwa für Erkundungsbohrungen am Gotthardtunnel oder für Brunnenprojekte in Afrika eingesetzt worden.