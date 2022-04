Leutkircher Bogenschützen wieder am Start

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem viele Turniere aufgrund der Pandemie in den Jahren 2020/2021 abgesagt wurden, gehen die Bogenschützen im Mai 2022 wieder an den Start.

Im November 2021 nahmen drei Schützen am offenen Hallenturnier in Laupheim teil, bei dem unser Langbogenschütze Guido Stahl in seiner Klasse den ersten Platz erreichte. Bei anderen Turnieren, die teilweise in Bayern und im Freien stattfanden, war Guido als erfolgreicher Schütze unterwegs. So erreichte er noch im Jahr 2020 bei verschiedenen Turnieren die Plätze eins und drei, sowie bei der offenen Deutschen Meisterschaft in Memmingen den sechsten Rang. In 2021 startete er bei mehreren Turnieren im 3D Modus und erzielte gute Platzierungen.

Bei der 3D Landesmeisterschaft in Murrhardt holte Guido Stahl den fünften Rang. Im November erreichte er bei der Bezirksmeisterschaft Halle den ersten Platz. Im Januar 2022 holte er bei der Bayerischen Meisterschaft Halle den 6. Rang. Im März konnte er seine Erfolge ausbauen und bei der Deutschen Meisterschaft des BoV in Mühlhausen den sechsten Platz belegen.

Im Mai starten nun wieder alle Klassen der Bogenschützen des SSV Leutkirch mit einem Arrowhead-Turnier in Murrhardt, sowie der Kreismeisterschaft in Niederwangen.