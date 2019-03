Leutkircher Baugebiete mit naturnahen Gärten

Ein Baugebiet beschlossen, ein zweites auf den Weg gebracht. Die Stadt Leutkirch ist weiter stark bemüht, den Mangel an Wohnraum zu bekämpfen.

Endgültig beschlossene Sache ist das Baugebiet Öschweg II. 20 Einfamilienhäuser, sechs Reihenhäuser, zwei Doppelhäuser und sechs Mehrfamilienhäuser à sechs Wohnungen sollen dort entstehen. Knapp 26 500 Quadratmeter groß ist das Areal.

In der letzten Runde der öffentlichen Anhörung wurden keine gravierenden Bedenken mehr gegen das im Juli 2017 begonnene Projekt vorgetragen. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle will nun schnell die Erschließung und Bauplatzvergabe angehen. Der Baustellenverkehr soll dabei zum Großteil über die Herlazhofer Straße erfolgen, so Tiefbauamtschef Robert Rühfel.

Keine Steinwüsten

Lob aus den Reihen des Gemeinderats gab es für die Vorgabe der Verwaltung an die künftigen Bauherrn, ihre Gärten naturnah zu gestalten. „So werden Mähroboter-Wiesen und Steinwüsten verhindert“, freute sich nicht nur Stadtrat Alfons Notz vom Bürgerforum. Henle kündigte dabei an, mit „positiver Beratung“ die Bauherren unterstützen zu wollen.

Einstimmig angenommen wurde der Antrag von Notz, in dem Baugebiet auch die öffentlichen Grünflächen wie Bankettgrün oder Lärmschutzwall mit insektenfreundlichen Blühmischungen anzulegen.

Gleichlautende Regelungen soll es auch im Baugebiet Hinznanger Straße in Friesenhofen geben. Auch wenn Stadtrat Götz Neugebauer (SPD) mit Blick auf Zecken anmerkte, dass nicht alles, was sich in blühenden Wiesen aufhalte, gut für den Menschen sei.

17 Bauplätze in Friesenhofen

17 Bauplätze sollen in Friesenhofen entstehen. Dafür liegt ein Bebauungsplanentwurf vor, der nun in die offizielle öffentliche Auslegung geht.

In einer frühzeitigen Beteiligungsrunde hatten sogenannte Träger öffentlicher Belange bereits einige Bedenken angemeldet, auf die reagiert wurde. Die Bebauungsgrenze wurde wegen Verkehrslärms einige Meter weg von der Kreisstraße gelegt. Ein Fußweg in der Nähe des dortigen Biotops wurde aus der Planung herausgenommen. Und der Plan enthält nun einen ausdrücklichen Hinweis, dass das Gebiet von einem Extrem-Hochwasser beeinträchtigt werden kann.