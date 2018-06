Leutkircher Bank wirbt für Zusammenschluss

Die Betriebsergebnisse von Banken werden schlechter. Und vor diesem Hintergrund stehe die Leutkircher Bank derzeit hervorragend da. Das berichtete Vorstandsvorsitzende Rosemarie Miller-Weber am Montagabend den Mitgliedern der Genossenschaftsbank. „Wir konnten 2012 ein wirklich gutes Ergebnis in einem extrem schwierigen Umfeld verzeichnen“, sagte sie. Zwar falle das vergangene Jahr in der Bilanz schlechter aus als 2011, aber es sei immer noch „überdurchschnittlich“, angesichts des wirtschaftlichen Umfelds. Die Regulierung der Bankgeschäftige im Zuge der Finanzkrise belaste die kleineren Institute stärker als die großen, die niedrigen Zinsen mache allen Banken zu schaffen und der Kampf um Kunden werde immer härter.

„Aber wir sind nur Ihre Bank, wir wollen nicht auf den Weltmarkt, wir sind hier in der Region für die Menschen hier da“, betonte Miller-Weber. Überhaupt war die Region ein Thema, das ganz im Zentrum der Mitgliederversammlung in der Leutkircher Festhalle stand. Schließlich will die Leutkircher Bank/Raiffeisenbank Bad Wurzach – letztere heißt jetzt Bad Wurzacher Bank – demnächst mit der Bad Waldseer Bank fusionieren.

„Wir sind zwei überdurchschnittlich erfolgreiche Banken mit sehr ähnlichem, kundenorientierten Geschäftsmodell in einem ländlich-kleinstädtischen Markt“, warb die Vorstandsvorsitzende um Zustimmung für den Zusammenschluss. Schließlich müssen zunächst noch die beiden Vertreterversammlungen in Bad Waldsee und in Leutkirch am 7. und 11. Juni mit jeweils Zweidrittelmehrheit dem Plan zustimmen.

„Bisher haben wir nur gute Rückmeldungen bekommen, aber trotzdem appelliere ich an Sie, uns zu unterstützen“, sagte Miller-Weber den Genossenschaftsmitgliedern. Strategisches Ziel des Zusammenschlusses sei, ein neues zukunftsfähiges Institut zu schaffen, das als „die“ Bank in der Region wahrgenommen werde. Denn nur so könne in Zeiten der Finanzkrise der Erfolg von beiden Banken gesichert werden.