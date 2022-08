Das Team des Leutkircher Altstadt-Sommerfestivals (Also) hat am Montag Aloisia Guder-Kebach verabschiedet. Sie hat im Rahmen des Festivals insgesamt 16. Mal die „Oase der Ruhe und Besinnung“ in der Gedächtniskirche organisiert.

In diesem Jahr gibt es die sogenannte „Insel der Besinnung“, die an jedem der Also-Tage um 19 Uhr in der evangelischen Gedächtniskirche stattfindet. Das Foto zeigt Brigitte Köhler (links), Christian Skrodzki, Tezer Leblebici, Andreas Brodbeck, Aloisia Guder-Kebach und Anita Gretz.