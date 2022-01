Leutkircher Alpine sind gut gestartet

Mehrere Podestplätze haben sich die Rennkinder der Skiläuferzunft Leutkirch beim Kanzi-Cup in Grasgehren im Riesenslalom erkämpft.

Leni Haser in der U16 fuhr mit zwei konstanten Läufen zwei zweite Plätz heraus. Auch Lucie Seeger, die im ersten Lauf auf Rang vier landete, konnte im zweiten Rennen eine Schippe drauf packen und holte sich den zweiten Platz. In derselben Klasse startete auch Antonia Haser. Sie fuhr im ersten Rennen etwas zurückhaltend mit dem achten Platz, steigerte sich im zweiten Durchgang und fuhr auf Platz sechs in der U14. Überraschend stark war Lukas Schwägele. Er beendete die Läufe mit einem dritten und fünften Platz in der starken Bubenklasse U16, sein Bruder Noah belegte die Ränge vier und fünf in der U12. Die jüngeren Teilnehmer wie Hannah Schupp belegte zweimal Platz zwölf, während Mia Haser in der gleichen Altersgruppe mit einem 16. und 17. Rang zufrieden sein musste. Der jüngste Teilnehmer Yannick Schupp fuhr im ersten Rennen an einem Tor vorbei, dafür konnte er sich im zweiten Rennen auf Platz neun platzieren.

Paul Seeger profitierte von seiner guten Trainingsvorbereitung und kam beim ersten Riesenslalom des Deutschen Schülercups am Oberjoch auf die 17. Position. Bei schwierigen Verhältnissen fuhr er am zweiten Wettkampftag auf die 13. Position vor.