Leutkircher überzeugen mit Naturtagebüchern

Schüler des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG) haben bei einer neuen Auflage des Naturtagebuch-Landeswettbewerbs einen ersten Platz abgeräumt. Beim Projekt der BUND-Jugend Baden-Württemberg beobachten Kinder ein Schuljahr lang eine Pflanze, ein Tier oder einen Lebensraum und halten die Erlebnisse schriftlich fest. Ausgezeichnet für ihr Naturtagebuch wurde auch die neunjährige Flora Hege aus Isny.

„Ich habe einen Weiher und seine Umgebung in Gebrazhofen beobachtet“, erzählt Noah Oer de Almeida im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Sämtliche Erkenntnisse hat er einmal pro Woche – im Winter alle zwei Wochen – in seinem Naturtagebuch festgehalten. Besonders spannend sei die Beobachtung eines Bibers gewesen, der sich am Weiher niedergelassen hatte. „Der hat Bäume angenagt und sein Wohnquartier vergrößert“, berichtet der Sechstklässler. Noah Oer de Almeida ist einer von 20 Leutkircher HMG-Schülern, die für ihre Werke bei einer Preisverleihung im Stuttgarter Lindenmuseum ausgezeichnet worden sind.

Einen weiteren Preis erhielt Maximilian Deward. Ein „Waldstück bei Kimratshofen“ hat er wöchentlich unter die Lupe genommen. Ein besonderes Erlebnis sei dabei gewesen, einen zuvor gefundenen Igel im besagten Wald auszusetzen. Jeweils einen Garten haben hingegen die HMG-Schülerinnen Mona Banhardt und Sophia Sauter beobachtet. Sophia Sauter erzählt, dass sie verfolgt habe, wie aus einer Eichel in der Erde ein kleiner Eichenbaum gewachsen ist. Den Sprössling habe sie anschließend in einen Topf umgepflanzt. Ein Höhepunkt in der Dokumentation von Mona Banhardt war es derweil, „einen Igel im Garten zu beobachten“. Einmal habe der Vierbeiner einen Apfel gefunden „und fast ganz gefressen“.

Spaß gemacht habe das Projekt den vier Leutkircher Schülern vor allem bei schönem Wetter. Bei Regen habe es hingegen einige Motivation gekostet, den Weg in die Natur anzutreten. Dennoch sei das Schreiben des Tagebuchs ein besonderes Erlebnis gewesen, das der ein oder andere Schüler im Rahmen des Biologie-Unterrichts unter Umständen auch noch einmal wiederholen würde.

Apropos besonderes Erlebnis: Die Preisverleihung in Stuttgart war für die Kinder keine alltägliche Veranstaltung. „Und es gab auch noch tolle Preise“, ergänzt Sandra Gehrke vom HMG, die die Schüler in die Landeshauptstadt begleitet hat. Neben einer Sporttasche, in der sich unter anderem ein Wikinger-Boot mit Solarantrieb befunden habe, gab’s für die gesamte HMG-Gruppe eine Stachelbeere, die demnächst auf dem Schulgelände in Leutkirch eingepflanzt werde.

Laut einer Pressemitteilung der Organisatoren hat die Jury in ihrer Entscheidungsbegründung für die Leutkircher hervorgehoben: „Man spürt die große Begeisterung. Die Tagebücher sind sehr vielfältig und liebevoll gestaltet.“ Insgesamt nahmen rund 800 Kinder am Wettbewerb teil.

Darunter auch Flora Hege aus Isny, die ebenfalls einen ersten Preis gewonnen hat. Sie habe sich über Jahreszeiten hinweg ebenfalls immer wieder zu einem Weiher begeben, „um einem Biber auf die Schliche zu kommen“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei jedem Besuch habe sie Veränderungen entdeckt. In ihrem Tagebuch schreibt sie: „Wir schauten uns die Nagespuren vom Biber an der abgenagten Weide an. Mir ist sofort aufgefallen, dass der Biber gleichmäßig genagt hat. So ist ein Muster wie eine Sonne entstanden. Wir haben auch Müll gefunden. Das nächste Mal will ich ihn einsammeln.“

Über den Wettbewerb