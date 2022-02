Das Leutkircher Rathaus ist derzeit mit der großen Stadtfahne in den Farben Blau und Gelb beflaggt. Wie die Stadtverwaltung am Samstag auf ihren Social-Media-Kanälen erklärt, möchte man mit der Flagge „an unserem Leutkircher Rathaus unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ausdrücken.“ Die Stadt im Allgäu und die Ukraine haben die gleichen Farben.