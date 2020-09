Leutkirch zeigt Flagge für Demokratie

Daran, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, soll der diesjährige Tag der Demokratie am Dienstag, 15. September, erinnern. Deshalb wollen die Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg laut Pressemitteilung der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aitrach-Aichstett ein besonderes Zeichen setzen: In fast allen Kommunen werde an diesem Tag Flagge gezeigt. Eine Flagge für Demokratie, die die vier Partnerschaften für Demokratie im Landkreis entwickelt haben.

Der internationale Tag der Demokratie ist im Jahr 2007 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Demokratie ein Gut ist, das Schutz und Einsatz bedarf – und zwar von vielen Einzelnen. „Gerade in Zeiten von Corona ist die Demokratie etwas, das nicht als selbstverständlich genommen werden darf“, sagt Carmen Scheich vom federführenden Amt der Partnerschaft für Demokratie in Leutkirch. Gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden in der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach Projekte rund um Toleranz, Vielfalt, Menschenrechte und Demokratie unterstützt. Fördergelder bekommen Vereine und gemeinnützige Institutionen, die sich engagieren. Aber es werden auch eigene Initiativen gestartet.

Fahne wird gehisst

Eine davon ist die Fahne für Demokratie, die von Schülern der Berufsfachschule Druck- und Medientechnik an der Gewerblichen Schule Ravensburg gestaltet wurde. Sie wurde den Kommunen im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ zur Verfügung gestellt. Am 15. September wird die Fahne erstmals gehisst. Die Städte und Gemeinden zeigen damit, dass sie die Demokratie in Ehren halten – gerade in Zeiten der Krise, heißt es in der Mitteilung.