Leutkirch wirbt auf Tafeln vor Center Parcs für sich

Die Stadt Leutkirch hat an der Zufahrtsstraße zum neuen Ferienpark von Center Parcs mehrere große Werbetafeln gebaut. Seit Kurzem sind dort nun auch die entsprechenden Werbetafeln angebracht. Die sechs Tafeln sind in zwei Dreier-Gruppen aufgebaut worden: Einmal im vorderen Bereich der Zufahrt, einmal im hinteren Bereich.

Die Fläche der einzelnen Schilder beträgt etwa 2,40 Meter in der Breite auf 1,50 Meter in der Höhe. Jede Tafel besteht aus zwei Flächen, die in einem 70-Grad-Winkel ein Dreieck bilden. So das sie bei der Hin- und Rückfahrt gesehen werden. Geworben wird darauf aktuell unter anderem für das Freibad am Stadtweiher, die Standkonzerte am Freitagabend und Leutkirch als Einkaufsstadt.