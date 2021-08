„Leutkirch vespert“ fällt aus – ALSO Eröffnung in kleinerem Rahmen

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen haben sich die Veranstalter des Altstadtsommerfestivals (ALSO) gemeinsam mit der Stadtverwaltung laut Mitteilung dazu entschieden „Leutkirch vespert“, im Rahmen der ALSO Eröffnung am Mittwoch, 4.August, ausfallen zu lassen. „Die Vorhersagen sind einfach zu unsicher. Wir haben deshalb beschlossen, dass ‚Leutkirch vespert‘ in diesem Jahr zur Eröffnung nicht stattfindet. Trotzdem wird es natürlich eine ALSO-Eröffnung – in kleinerem Rahmen – geben“, so ALSO-Vorstand Tezer Leblebici.

Der traditionelle Fassanstich mit Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle und die Eröffnung des Festivals wird trotzdem um 18 Uhr auf der ALSO-Bühne am Gänsbühl stattfinden. „Auch wenn die Eröffnung jetzt wetterbedingt nicht den gewünschten Rahmen haben wird, freuen wir uns auf ein tolles Festival mit besserem Wetter in den nächsten zwölf Tagen“, so Leblebici. Das tagesaktuelle Programm des Altstadtsommerfestivals, Tickets und weitere Informationen gibt es unter: www.also-leutkirch.de.