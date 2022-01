Leutkirch - Vergangenes, Verborgenes, Verändertes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie hat sich Leutkirch im Laufe der Jahre verändert? Seit wann gibt es die Repsweihersiedlung und was hat es mit dem Begriff „Heimstätte“ auf sich? Wann entstand die Pfingstweide und wie viel Wirtschaften und Wirte mit ihren speziellen Geschichten hatte die Kernstadt noch bis vor kurzem zu bieten? Wie haben sich die Dörfer rund um die große Kreisstadt entwickelt und was hat der Bahnhof Leutkirch mit dem Fortschritt der Stadt zu tun? Diese Fragen und viele mehr werden beantwortet und mit interessanten Vorher-Nachher-Bildern und Exponaten dokumentiert. Eine Ausstellung wie gemacht für alte Leutkirch-Hasen, um bekanntes wieder zu entdecken und in Erinnerung zu schwelgen.

Die nächste öffentliche Führung ist für den 13. Februar, 14 Uhr geplant. Bitte unter hess@heimatpflege-leutkirch.de anmelden. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.