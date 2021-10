Leutkirch veranstaltet Gallusmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Am verkaufsoffenen Sonntag am Sonntag, 17. Oktober, öffnen in Leutkirch einige Geschäfte von 12 bis 17 Uhr ihre Türen und bieten ein buntes Angebot für Erwachsene und Kinder. Am Montag, 18. Oktober, lockt der traditionelle Gallusmarkt mit Markttreibenden aus der Region zum Bummeln durch die Leutkircher Innenstadt.

Läden bieten Erlebnis-Einkauf

Viele Geschäfte haben am verkaufsoffenen Sonntag in der Leutkircher Innenstadt von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Handel und Gastronomie laden zum gemütlichen Bummeln und sonntäglichen Erlebnis-Einkauf mit der ganzen Familie ein. Die Besucher können sich außer einem Kinderangebot mit Kinderkarussell und Süßwaren auch über tolle Aktionen der Leutkircher Einzelhändler freuen. In diesem Jahr wird es am Sonntag noch eine Besonderheit geben, denn die Teilnehmer des Leutkircher Koffermarkts präsentieren im Herzen der Stadt ihr Kunsthandwerk.

Gallusmarkt bietet breites Angebot an Waren

Tags darauf findet in der historischen Altstadt der traditionelle Gallusmarkt statt: Zahlreiche Markttreibende, die zum Teil seit über 20 Jahren mit ihren Waren nach Leutkirch kommen, haben sich wieder auf die zur Verfügung stehenden Verkaufsplätze beworben. Das Angebot erstreckt sich von Kunsthandwerk, Mützen und Schals, Haushaltswaren, bis hin zu Gewürzen und Lederwaren. Backwaren, Schokofrüchte und Süßigkeiten locken mit ihren verschiedenen Düften durch die Marktstraße. Der Gallusmarkt beginnt am 18. Oktober um 8 Uhr und endet um 17:30 Uhr. Der Wochenmarkt findet zudem am Gallusmarkt-Montag bis 13:00 Uhr statt.

Die Büros der Stadtverwaltung sind am Marktmontag von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Wegen der Märkte am Sonntag und Montag kommt es zu folgenden Behinderungen: Ab Sonntag, 12 Uhr bis Montag, 19 Uhr sind die Kornhausstraße, Evangelische Kirchgasse sowie die gesamte Marktstraße Nord und Süd gesperrt.