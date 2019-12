Leutkirch unter einer Nebelschicht.

Die Stadt Leutkirch hat sich am Donnerstagnachmittag, aus der Luft wieder unter einer mittleren Nebelschicht präsentiert. Während die Temperatur am Boden in Richtung Null ging, zeigte das Thermometer in etwa 400 Metern Höhe acht Grad Celsius an, was auf eine winterliche Inversionswetterlage hindeutet. Über dem markanten Schornstein in Leutkirch ist in klarer Luft die Adelegg bei Großholzleute zu sehen, darüber die Nagelfluhkette, links davon das Nebelhorngebiet.