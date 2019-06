Leutkirch, San Remo, Mailand

Ennio Cominetti hatte es eilig. Bereits am späten Nachmittag wurde er in San Remo zur Präsentation seines Buches über „Leonardo Da Vinci und die Musik“ erwartet. Und am Tag drauf sollte er bereits wieder an der Orgel in Mailand sitzen. Trotzdem war er extrem entspannt bei der Orgelmatinée in Leutkirch, wo es fast schon ein Heimspiel für ihn war, denn er saß hier bereits zum drittenmal auf der Orgelbank.

„Es ist so ein wundervolles Instrument“, sagt Cominetti, „und das gilt auch für die Organisation.“ Morgens sei er schon fünf Kilometer durch den Wald spaziert – „herrlich“. Herrlich waren dann auch die Klänge, die der italienische Organist unter dem Motto „Heroisches“ zum Besten gab.

Mit den romantischen Miniaturen von Edward Elgar hat er gleich einen perfekten Einstieg gewählt. Leicht, kurz und abwechslungsreich und so registriert, dass die Klangvielfalt des Leutkircher Instruments perfekt zur Geltung kam. Dass man einen Bolero auch auf der Orgel spielen kann, zeigte Cominetti anschließend mit dem Konzertbolero von Louis James Lefèbre-Wély. Drehorgelklänge und großer Drive. Beim Zuhören dann verständlich, dass er den Komponisten zuvor als „funny“ beschrieben hatte.

Als Hauptstück der Matinée hatte er César Franck ausgewählt, den großen Orgelkomponisten, der im Jahr 1849 beim Begräbnis von Chopin in Paris spielen durfte. Der a-Moll-Choral, der weniger als Kirchenlied sondern vielmehr als eine Symphonie für Orgel gelten kann, zeigte nicht nur die volle Bandbreite von zurückhaltend bis heroisch, sondern auch die Virtuosität des Organisten. Sphärisches und Machtvolles wechselte sich ab. Äußerst flink hüpften Hände und Füße über Tasten und Pedale.

Apropos virtuos: Mit einer Toccata von Théodore Dubois konnte der Italiener dann auch am Schluss noch glänzen. Gänsehaut pur. Viel Applaus vom Publikum und begeisterte Zustimmung auf die Frage nach einer kleinen Zugabe. Filmmusik von Namensvetter Ennio Morricone gab es. Wenn er gefragt hätte, ob er nächstes Jahr nochmals kommen darf, hätte der Applaus vermutlich ähnlich geklungen.