Leutkirch punktet erstmals

Am sechsten Spieltag der Fußball-Landesliga hat der FC Leutkirch seinen ersten Punkt geholt. Am Sonntagnachmittag spielten die Allgäuer zu Hause gegen den FC Ostrach 1:1. In der Nachspielzeit sicherte Felix Hoff den Leutkirchern den Premierenpunkt in dieser Saison.

Die Leutkircher waren am Sonntag im eigenen Stadion die bessere Mannschaft. Einziges Manko des Aufsteigers war die Chancenverwertung. Schon in der ersten Halbzeit hatte Leutkirch drei dicke Chancen. Die beste Gelegenheit bot sich Can Bozoglu, der kurz vor der Pause erst den Pfosten traf und dann freistehend verzog. „Das muss eigentlich ein Tor sein“, meinte Trainer Bruno Müller.

Im zweiten Durchgang schien sich das dann zu rächen. Mit der quasi einzigen Chancen der ganzen Begegnung ging der FC Ostrach nach rund einer Stunde durch Andreas Zimmermann in Führung. Die Allgäuer waren in der Mitte einmal nicht aufmerksam genug, diese Lücke nutzte Ostrach eiskalt aus. Leutkirch gab sich aber nicht auf. Die Allgäuer kämpften – und sie belohnten sich kurz vor Schluss. Die Nachspielzeit war bereits angebrochen, als Felix Hoff mit seinem Treffer zum 1:1 für großen Jubel sorgte. Keine Frage: Dieses Unentschieden hatten sich die Leutkircher verdient. Allerdings wäre sogar der erste Sieg möglich gewesen, denn die Ostracher zeigten ein schwaches Auswärtsspiel. „Es ist eigentlich zu wenig für uns“, sagte Müller über den Punkt. „Aber für die Moral und den Kopf war es gut, dass wir zumindest noch zum Ausgleich gekommen sind.“ Müller hofft, dass dieser erste Punkt nun „vielleicht ein guter Anfang für uns war“.