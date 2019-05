Leutkirch nimmt an „Fußverkehrs-Check“ teil

„Es ist sehr positiv, dass wir schon mit der ersten Bewerbung in die Auswahl gekommen sind“, freut sich Oberbürgermeister Hans-Jörg Henlein einer Pressemitteilung der Stadt Leutkirch. „Wir wollen den Fußverkehr in Leutkirch mit diesem Projekt besonders in Hinblick auf die Themen Aufenthaltsqualität, Fußgängerfreundlichkeit und Barrierefreiheit in der Innenstadt begutachten. Da wir aktuell auch bei der Vorbereitung für das neue Fußgängerleitsystem und des neuen Stadtsanierungsgebietes sind, kommt dies auch in zeitlicher Hinsicht gerade rechtzeitig.“

Bei den Fußverkehrs-Checks bewerten Bürger, Politik und Verwaltung die Situation vor Ort. Gestartet wird mit einem Auftaktworkshop vor den Sommerferien, bei dem eine erste Bestandsanalyse mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Verbänden, sowie den Bürgern durchgeführt wird. Im Juli oder September geht es dann zu Fuß durch ein bis zwei Quartiere, wo vor Ort die Schwachstellen ermittelt und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden. Im Anschluss werden auf dieser Basis Maßnahmenvorschläge zur Fußverkehrsförderung entwickelt, die auf einem Abschlussworkshop vorgestellt und erörtert werden. In der Umsetzung des Projekts wird Leutkirch vom Fachbüro „Planersocietät“ unterstützt. Die Kosten für die Untersuchung und die Workshops trägt das Land Baden-Württemberg.

Die Fußverkehrs-Checks werden vom Land Baden-Württemberg seit 2015 durchgeführt und 42 Städte und Gemeinden haben bislang daran teilgenommen. Dabei haben sich die Fußverkehrs-Checks als sinnvolles Instrument erwiesen, um in Kommunen für die Belange des Fußverkehrs zu sensibilisieren. Ziel der Fußverkehrs-Checks ist es, den Fußverkehr in Politik und Verwaltung wieder als eigenständige und wichtige Mobilitätsform ins Bewusstsein zu rücken.

Entscheidend für die Auswahl war eine möglichst große Bandbreite von Fußverkehrsthemen, aber auch die Einbeziehung des diesjährigen Themenschwerpunkts Gehen – sitzen - spielen. Darüber hinaus wurden bei der Auswahl Kommunen mit unterschiedlicher Größe, Topographie und Erfahrung im Bereich der Fußverkehrsförderung berücksichtigt.