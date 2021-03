Leutkirch nimmt an Aktionswochen gegen Rassismus teil

Auch in diesem Jahr finden im März die Internationalen Aktionswochen gegen Rassismus statt. Wegen der Corona-Maßnahmen müssen die Formate der Veranstaltungen in Leutkirch jedoch angepasst werden, wie die Stadt mitteilt.

Da vor Ort selbst nichts stattfinden kann, hat die Stadtverwaltung auf der Webseite www.leutkirch.de eine Übersicht von Seminaren, Vorträgen und Workshops angelegt, die allesamt online stattfinden werden. „Das ist der Vorteil, den man in diesem Jahr hat“ sagt Maria Söllner, die Integrationsbeauftragte der Stadt Leutkirch.

Eine analoge Ausnahme ist am Donnerstag, 18. März, in der Innenstadt zu sehen. An verschiedenen Stellen werden großformatige Bodenaufkleber angebracht, die auf das Problem von Vorurteilen hinweisen. „Gerade die vermeintlich unabsichtlich geäußerten Vorurteile gegenüber anderen führen zu Alltagsrassismus, der unser demokratisches und respektvolles Zusammenleben gefährdet“, betont Maria Hönig, zuständig für Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Aichstetten-Aitrach.

Auch der Jugendgemeinderat möchte ein Zeichen setzen und etwas zu einem faireren Miteinander beitragen. Er wird vom 17. bis 28. März jeden Tag auf seinen Kanälen in den sozialen Medien etwas zum Thema posten. „Es ist schon ganz viel getan, wenn rassistische Beleidigungen von allen als solche wahrgenommen werden“, wird die zweite Sprecherin des Jugendgemeinderates, Diana Wertmann, in dem Schreiben zitiert.

Die Aktionswochen gegen Rassismus wurden 2016 von der Stiftung gegen Rassismus ins Leben gerufen. Botschafter der Aktion ist in diesem Jahr der Pianist Igor Levit. Unter dem Motto „Solidarität. Grenzenlos“ sind bundesweit mehr als 500 Veranstaltungen geplant.