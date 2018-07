Leutkirch macht das Parken teurer

Am Prinzip der „Brötchentaste“ ist nichts verändert worden. Auch in Zukunft muss in Leutkirch während der ersten 30 Minuten die Kundschaft in den Zonen 1 und 2 sowie in der Eschachstraße keinen Cent fürs Parken entrichten. Die Stadt will auch in Zukunft Kurzzeitvisiten mit dem Auto nicht belegen. Generell aber hat der Gemeinderat am Mittwoch die Parkgebühren für verschiedene Bereiche erhöht. Die neue Satzung soll am 1. September in Kraft treten.

„Durch die Änderung der Parkgebühren soll erreicht werden, dass die Parkplätze nur für eine kürzere Parkdauer (bis 60 Minuten) attraktiv sind.“ An anderer Stelle in dem Vorschlag für den Gemeinderat steht auch: „Mit der Regelung über die Höchstparkdauer wird die Fluktuation erhöht. Die Anzahl der Parkvorgänge steigt, und das Dauerparken wird verhindert.“

Vor der Sommerpause schlägt am Mittwoch dieses durchaus heikle Thema im Gemeinderat auf, obwohl sowohl Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle als auch Finanzbürgermeisterin Christina Schnitzler darauf hinweisen, dass Parken in Leutkirch zum einen im Vergleich mit den Nachbarstädten wie Isny, Wangen oder Bad Wurzach nicht zu den Luxusausgaben zähle und sich zum anderen die geplanten Erhöhungen in einem moderaten Preisfenster befänden. Henle kündigt zudem an, die Stadt werde bald schon auch die „Handy-Bezahlung“ ermöglichen und das Parkleitsystem modifizieren. Damit verbunden sind aber auch Kosten. „Es ist die richtige Zeit, mit den Gebühren nachzuziehen.“ Widerspruch aus dem Gremium dazu regt sich nicht.

Sonderfall Tiefgaragen

Im Gegenteil. „Grundsätzlich ist die Erhöhung wichtig und richtig“, sagt Walter Braun von den Freien Wählern. „Der Vorschlag der Verwaltung ist angemessen und nicht überhöht“, hat zuvor Gottfried Härle vom Bürgerforum festgehalten. Die CDU-Fraktion wiederum bringt zur Sitzung noch einen eigenen Vorschlag ein, in Teilen wird diesem dann auch zugestimmt, der über die Planungen der Verwaltung bei den Gebühren hinausging. Die Unabhängigen wollen das Parken in der Innenstadt noch teurer als geplant machen. Auch die Tiefgaragen kommen zur Sprache. Hintergrund dabei: Die Aufwendungen für den Unterhalt der Einrichtungen sind im aktuellen Haushaltsplan mit rund 213 000 Euro vermerkt. Die Erträge aber sind mit knapp 66 000 Euro veranschlagt. Ganz anders sieht es bei den Ansätzen und Erlösen für die Gebühren am Rande der Straßen aus. Die kalkulierten Einnahmen in Höhe von 86 000 Euro liegen um 32 000 Euro höher als die angesetzten Ausgaben. Mit Prognosen, bezogen auf die Änderungen, tut sich die Verwaltung aber schwer. Bislang lägen keine statistischen Daten über das bisherige Parkverhalten vor, nur das Gesamtaufkommen pro Parkscheinautomat könne belegt werden.

Hier Verwaltung, da CDU-Vorschlag: Letztlich wird am Mittwoch nicht über ein Gesamtpaket abgestimmt. Einzelne Punkte werden aufgegriffen. Für das Protokoll bedeutet das, jeden einzelnen Passus genau festzuhalten. Was ändert sich nun?

Zone 1 (Innenstadt): Die maximale Parkdauer beträgt 90 Minuten, dafür werden 1.30 Euro fällig (bislang 80 Cent). Es gibt zudem keine Jahresvignette mehr, außerdem wird die Tiefgarage im Keller der Kreissparkasse dieser Zone zugeordnet.

Zone 2: Brötchentaste (30 Minuten) frei, jede weitere Zeit von 30 Minuten 50 Cent (bislang 30). Als maximale Parkdauer gelten 4,5 Stunden. Der Preis für eine Jahresvignette steigt von 60 auf 90 Euro.

Eschachstraße: Brötchentaste frei, jede weiteren 30 Minuten 50 Cent, Tagesticket fünf Euro.

Tiefgaragen Salzstadel und Löwencenter: Erste 30 Minuten 30 Cent (bislang 10), jede weiteren 30 Minuten 50 Cent. Tagesticket auch hier fünf Euro.

Generell sollen auch in Zukunft Handwerkerbetriebe bei Einsätzen gesondert betrachtet werden.