Leutkirch lief Solo

Von Freitag bis Sonntag nutzen 180 Teilnehmer das Angebot der TSG Skiläuferzunft Leutkirch zum 1. SOLO-Volkslauf am eigentlichen Kinderfestwochenende. Über die normalen Streckenlängen 10 und 5 Kilometer wurde gerannt und gewalkt. Die Schüler liefen 700 bzw. 1400 Meter und die Bambini liefen 500 Meter. Ab und an ein Regenschauer konnte der guten Stimmung unter den Teilnehmer keinen Abbruch. Alle erfreuten sich an dem doch ersehnten Laufangebot nachdem 2020 der Volkslauf corona-bedingt nicht durchgeführt werden konnte. Trotzdem hoffen alle im nächsten Jahr auf die 50. Auflage des Int. Allgäu-Volkslaufes in der gewohnten Art und Weise im Rahmen des Leutkircher Kinderfestes 2022.

Zahlreiche Helfer waren an den drei Tagen von der Skiläuferzunft im Einsatz und kümmerten sich um Strecke, Startnummernausgabe, Zeitnahme, Getränke im Ziel und den fehlenden Applaus der sonst immer zahlreich Vorort befindlichen „Fans“ der Läufer.

Die schnellsten Zeiten über 10 KM erliefen sich Konstantin Gozebina in 36.55.Minuten und Maria Legelli in 41:23 Minuten. Über 5 KM Oliver Heinz in 19:31 Minuten und Sarah Kirchmayer in 19:02 Minuten vom TV Erkheim.

Bei den Schülern über 700 Meter waren Marie Heinz in 3:31 Minuten und Benno Wunder in 3:09 Minuten die Sieger, über 1400 Meter Charlotte Schlieder in 6:27 Minuten und Julian Miller in 6:47 Minuten.

Die Stadtmeistertitel gingen über 10 Kilometer an Konstantin Gozebina und seine Tochter Emilie Gozebina. Die Jugendtitel über 5 Kilometer gingen an Oliver Heinz und Rosa-Lina Schneider alle von der ausrichtenden TSG Skiläuferzunft.