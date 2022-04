Leutkirch lädt zum Aktionstag der Familie ein

Anlässlich des Internationalen Tags der Familie lädt das Familienbündnis Leutkirch am Samstag, 7. Mai, ab 9 Uhr in die Leutkircher Innenstadt ein. Geboten werden verschiedene Aktionen und ein Programm für Groß und Klein, kündigt die Stadtverwaltung in einem Schreiben an.

Unter dem Motto „Familie ist alles – und noch mehr“ feiert das Familienbündnis in Leutkirch den Internationalen Tag der Familie und den Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der Leutkircher Innenstadt. Dabei ist ein Programm an Aktionen entstanden, welches diesjährig besonders durch die große Hilfsbereitschaft in Leutkirch für die geflüchteten ukrainischen Kinder und Frauen geprägt ist, heißt es in der Ankündigung weiter.

Sowohl die Bliems Bunte Bühne, Sänger von Joy of Voice aus Aitrach als auch die Arnacher Schlagersängerin Heike Renner haben für den Familientag zugesagt. Geplant ist beim Internationalen Tag der Familie und Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, eine offene Bühne – die Akteure werden also spontan auftreten. In Zusammenarbeit mit Tezer Leblebici vom Verein ALSO-Leutkirch werden die Räumlichkeiten vom Büro der Vereine als Umkleideräume und Treffpunkt verwendet.

„Joy of Voice – STAGE ART, das Show-Ensemble aus dem Allgäu“ unterhält das Publikum mit bekannten Pop-und Rockhymnen, gefühlvollen Balladen und Highlights aus Musical- und Filmmusik. Die Solisten werden zwischen den Auftritten von Bliems Bunte Bühne zu hören sein. Schlagersängerin Heike Renner wird ihre bekannten Ohrwürmer singen.

Auch der Verein Kinderhilfe Magita und die Kindertagespflege werden vertreten sein. Bei Susanne Burger von „Herz & Gemüt“ werden die Besucher die Möglichkeit haben, einen „Alterungsanzug“ anzuziehen und so zu testen wie es sich anfühlen könnte, stark eingeschränkt zu sein.

Mit dem Nostalgie Karussell vor dem Rathaus kommen auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten. Dank der Unterstützung des Jugendgemeinderats wird das Angebot kostenlos angeboten. Das Jugendhaus veranstaltet eine Kleidertauschparty für Jugendliche mit Hot-Dog-Essen im Jugendhaus. Im Bocksaal bietet „Räume für Menschen“ einen Kleidertausch von Frau zu Frau an. Das katholische Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz bastelt mit den Kindern „Grasköpfe“.

Neben diesen Aktionen, Bündnissen und Angeboten, ist an diesem Samstag auch das neue „Cafe Ukraine International“ geöffnet. Ab 14 Uhr veranstaltet die Skiläuferzunft einen Benefizlauf (als Startgebühr werden freiwillige Spenden angenommen). Der Erlös von allen Spendeneinnahmen geht an das Familienbündnis Leutkirch.