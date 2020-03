Leutkirch lädt zum Fastenmarkt

Der traditionelle Fastenmarkt findet am Montag, 16. März, von 8 bis 17.30 Uhr in Leutkirch statt. Zahlreiche Markttreibende, die zum Teil seit vielen Jahren nach Leutkirch kommen, haben sich wieder angekündigt. Traditionell findet der Marktin der Marktstraße, der nördlichen Bachstraße und in der Evangelischen Kirchgasse statt. Der Wochenmarkt findet am Fastenmarkt in der Bachstraße halbtägig statt. An Krämermarkttagen sind die Büros der Stadtverwaltung von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es wegen des Fastenmarkts am Montag zu folgenden Behinderungen kommt: Bis Montag, 19 Uhr, sind die nördliche Bachstraße, die Kornhausstraße, die Evangelische Kirchgasse sowie die gesamte Marktstraße gesperrt. Foto: Stadt Leutkirch