Leutkirch kommt der Landesliga ganz nah

Der FC Leutkirch ist nur noch einen Sieg von der Fußball-Landesliga entfernt. Die Mannschaft von Trainer Patrick Straub gewann am Samstagnachmittag auch ihr zweites Relegationsspiel. Dem umkämpften 2:1 gegen den SV Ringschnait aus dem Bezirk Riß ließ der FCL (Bezirk Bodensee) am Samstagnachmittag ein hochverdientes 3:0 (0:0) gegen die Spfr Hundersingen aus dem Bezirk Donau folgen. Die letzte Hürde stellt nun der SV Weingarten am kommenden Sonntag dar.

„Wir haben hinten nichts zugelassen, die Zentrale zugemacht, schnelle Tempogegenstöße – und gut“, fasste FCL-Trainer Patrick Straub nach dem Spiel in Wolfegg zusammen, was seine Mannschaft zuvor in 90 Minuten gezeigt hatte. Von Beginn an dominierte der Bezirksliga-Bodensee-Vizemeister Leutkirch den Bezirksliga-Donau-Vizemeister Hundersingen mit gutem Kombinationsfußball. Einziges Manko vor der Pause blieb die Chancenverwertung. Zunächst scheiterte Linksaußen Malick Dambel (4.), dann Mittelstürmer Canz Bozoglu (10.), dann Mittelfeldspieler Stefan Zollikofer (17.) – schon nach 20 Minuten hätte Leutkirch führen müssen. Als der FCL das hohe Anfangstempo etwas drosselte, kam Hundersingen kurz zur Entfaltung. Erst näherte sich Marcel Störkle (25.) mit einem Schuss, dann verfehlte Xaver Koch (39.) nur ganz knapp das Tor von FCL-Keeper Paul Brünz. Kurz vor der Halbzeit scheiterte Leutkirchs Yilamz Kilic mit einem Kopfball an Hundersingens Torwart Fabian Hermanutz.

Führung kurz nach der Pause

Mit der ersten Aktion ging Leutkirch nach dem Wechsel in Führung. Zollikofer spielte im zentralen Mittelfeld mehrere Hundersinger aus, sah dann den gut postierten Bozoglu, dieser zog mit rechts ab und traf ins linke untere Eck zur verdienten Führung. Als dann auch noch der beste Hundersinger Dennis Heiß verletzt früh runter musste, standen die Vorzeichen für Leutkirch früh gut. Noch besser standen sie, als der eingewechselte Armin Ljubijankic bei einem Konter den mitgelaufenen Dambel sah – der beste Leutkircher schob ruhig und zielsicher zum 2:0 ein.

Durch Konter brandgefährlich

Die Leutkircher dosierten danach klug das Tempo, ließen weiterhin nur wenig zu, Hundersingen konnte spielerisch nicht mehr zulegen, auch konditionell waren sie in dieser Phase unterlegen. Und mit ihren schnellen Außenspielern blieben sie durch Konter brandgefährlich. Es war erneut Ljubijankic, der über rechts einen Gegenstoß vorantrieb, den ebenfalls eingewechselten Marvin Ringer sah – und diesem dann sogleich gratulieren durfte, weil er zum alles entscheidenden 3:0 (80.) abschloss. „Wir haben richtig abgeklärt gespielt“, freute sich Straub über die gute Chancenverwertung, an der es zunächst noch gehapert hatte, in der zweiten Hälfte.

Dem größten Erfolg der Leutkircher Vereinsgeschichte steht nun noch der SV Weingarten im Weg, der die Landesligasaison auf dem Relegationsplatz abgeschlossen hat. Beide Mannschaften treffen am Sonntag, 24. Juni, ab 15.30 Uhr in Reute bei Bad Waldsee aufeinander. „Mal schauen“, blickte Straub nur ganz kurz auf dieses letzte Spiel einer langen, erfolgreichen Saison, ohne sich schon detailliert zum Gegner auszulassen. Was er natürlich weiß: Mit einer Leistung wie der gegen Hundersingen, scheint für den FC Leutkirch am kommenden Sonntag alles möglich zu sein.