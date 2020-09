Leutkirch ist auf dem Weg zur „Fair Trade Town“

Um fairen Handel, Unterstützung von Projekten in Entwicklungsländern und um die Zertifizierung der Stadt als „Fair Trade Town“ ist es beim Besuch des Bundestagsabgeordneten Axel Müller (CDU) am Markttag gegangen. Müller wurde von Staatssekretär im Entwicklungsministerium, Norbert Barthle (CDU, Schwäbisch Gmünd), begleitet.

Michaela Kalmbach, Vorsitzende des Vereins „Weltladen“, begrüßte vor dem Weltladen in der Marktstraße. Schilderte die Probleme, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. „Die jungen Frauen gehen arbeiten“, sagte sie, „aber wir schaffen das“. Zu kurz komme dabei die politische Arbeit. Auf die 1-A-Lage in der Marktstraße angesprochen, lobte sie den Vermieter. „Er kommt uns sehr entgegen“.

Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle stellte die Erfolge der Stadt in der Ökologie heraus. Leutkirch ist ausgezeichnet mit dem „European Energy Award“. Bei den Solarerträgen liegt Leutkirch stets weit vorne. Mit der katholischen Kirchengemeinde – dabei in der Runde Claudio Uptmoor vom Kirchengemeinderat – gebe es eine gute Zusammenarbeit bei diversen Projekten. Leutkirch sei Modellstadt für die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Initiative „Kernig“, in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg und anderen Forschungseinrichtungen. Ausgeschrieben heißt das im schönsten Akademikerdeutsch „Kommunale Ernährungssysteme als Schlüssel zu einer umfassend integrativen Nachhaltigkeits-Governance“. Dabei werden die kommunalen Ernährungsstrukturen untersucht. Wie ernähren sich hier die Menschen, woher stammen die Lebensmittel? Etwa ein Drittel der Klima- und Umweltbelastungen komme aus der Ernährung, so die Wissenschaftler. Kernig soll durch gezielte Stadt- und Regionalplanung diese Belastungen verringern, lokale Produzenten und Verarbeiter unterstützen, eine gesunde und regionale Ernährung in Schulen und Kantinen erreichen. Dabei in der Runde am Montagmorgen: Die Projektmanagerin Laura Holzhofer, seit Mitte des Jahres in Leutkirch aktiv.

„Die Kommunen haben einen riesigen Hebel, um faire und nachhaltige Projekte zu fördern“, stellte Staatssekretär Barthle fest. „Deren Investitionsvolumen ist größer als der Bundeshaushalt“. Mit Blick auf das Innenstadtpflaster: „Die Pflastersteine müssen nicht aus Indien kommen, wo sie oft in Kinderarbeit behauen werden“. Die Kinderarbeit sei ein weltweites Problem, immer ausbeuterisch, oft gefährlich. Da könne ein Lieferkettengesetz helfen. MdB Axel Müller: „Das wird noch in dieser Legislaturperiode kommen“: Barthle: „Die strittigen Punkte sind überschaubar.“ Es gebe keine Straftatbestände, aber Bußgelder. Der Mittelstand müsse nur beweisen, „dass er sich bemühe“. Die großen Firmen wie BMW und Daimler seien selbst aktiv, überprüften bereits 20 000 bis 30 000 Lieferanten. Auch der „Grüne Knopf“ könne im Kampf gegen Kinderarbeit und elende Arbeitsbedingungen helfen, ergänzte Axel Müller. „Der wird immer besser angenommen“.

Um Entwicklungshilfe ging es im Gespräch, die so nicht mehr heißt, sondern Entwicklungszusammenarbeit. Die stets erfolgreich sammelnden Sternsinger unterstützen ausgewählte Projekte, die Weltläden Familien und Kooperativen. Unter Entwicklungsminister Müller ist der Etat deutlich gestiegen, die Kriterien wurden der Realität angepasst. „Bevor wir mit den Partnern vor Ort zusammenarbeiten, fordern wir Transparenz, Kampf gegen Korruption, bestimmte Rahmenbedingungen. Wir prüfen genau, was wir unterstützen“.

Wie geht es vor Ort mit der Zertifizierung als „Fair Trade Town“ weiter? Zuerst kommt die Diskussion im Gemeinderat, der Ratsbeschluss steht noch aus, so Laura Holzhofer. Die Steuerungs- und Lenkungsgruppe stehe im Kern, müsse aber noch ausgebaut werden. Auch die Schulen sollen dabei sei. Bei den Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäften sei das Ziel bereits erreicht, mit im Boot sind große Ketten bis hin zum „Unverpackt“-Laden. Gesucht wird ein dritter Gastronom, der mitmacht – bisher sind das „Lamm“ und „Lamm3“ dabei. Generell gehe es jetzt um mehr Aufmerksamkeit, um Bewusstsein. Dazu sollen Aktionen an den Schulen sowie eine „Faire Woche“ beitragen.

Anschließend ein kleiner Rundgang im Weltladen. Axel Müller wird fündig, erwirbt eine Solarlaterne aus Südafrika. Die ist ein Renner, nicht nur in Leutkirch.