„Leutkirch isst gut“ geht in die 19. Auflage

Zum 19. Mal heißt es in der Zeit von Mittwoch, 31. Oktober, bis Sonntag, 11. November, „Leutkirch isst“ gut. In dieser Zeit laden insgesamt 13 Wirte zum Schlemmen in ihre Gaststätten ein. Dabei gibt es für Gaumenfreunde eine Auswahl von Gerichten, die von traditionell-allgäuerisch über feurig-spanisch bis hin zu exotisch und afghanisch reichen.

So wird im Gasthaus Halde in Herlazhofen ganz nach der Küche Südtirols gekocht. Im Brauerei-Gasthof Mohren gibt es das Beste aus 19 Jahren „Leutkirch isst gut“. Der „Bayrische Hof“ bietet leckere Spezialitäten aus heimischen Wiesen und Wäldern an. Burger in den verschiedensten Variationen gibt es in der Leutkircher Kulturbrauerei im Bahnhof. Exotisch wird es im Gasthaus Lamm, denn hier gibt es Gerichte aus Afghanistan und Persien. „Landschwein from Nose to Trail“, heißt es in der Goldenen Krone. Wer Bio mag, ist im „Esszimmer“ in der Zeppelinstraße 43 bestens aufgehoben, denn hier gilt das Motto: „Zertifiziert, ehrlich und frisch“. Während im Restaurant Stadtwirt spanisch gekocht wird, bietet der „Indian Palace“ in der Memminger Straße 44 „Himalayan Food“ an. Absolute Küchenklassiker gibt es im Hotel-Gasthof Rad. Wer thailändisches Essen liebt, ist im „Saithai“-Restaurant in der Landhausstraße 1 bestens aufgehoben. Während der „Blaue Affe“ unter dem Motto „Zwickts Mi“, original österreichische Speisen anbietet, wird den Gästen im historischen Dorf-Gasthof Hirsch in Urlau alles rund um den Käse angeboten.

Mit etwas Glück einen Essensgutschein gewinnen

Jede teilnehmende Gaststätte verlost im Aktionszeitraum zwei Essensgutscheine im Wert von 25 Euro. Die Teilnahmekarten sind jeweils in den Gaststätten erhältlich und können direkt vor Ort abgegeben oder unter info@leutkirch-isst-gut.de eingescannt werden. Die Gewinner werden nach der Aktion schriftlich benachrichtigt.