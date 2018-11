„Leutkirch in Bildern“ beim Heimatpflegetreff

„Leutkirch in Bildern 1890 - 1960. Geschichte und Geschichten um eine private Sammlung“: Unter diesem Motto steht der Heimatpflegetreff am Mittwoch, 14. November. Dabei wird Burkhard Zorn Bilder zeigen, die größtenteils bislang nicht veröffentlicht wurden, „aber auch manches Mal humorvoll auf die Rückseite verweisen“, wie es in der Ankündigung heißt. Zorn hat dafür 80 Bilder aus seinen insgesamt rund 1500 Sammlerstücken ausgewählt. „Interessant“, verspricht Zorn, „sind dabei manchmal auch die Geschichten, wie man an die Bilder gekommen ist.“ Der Heimatpflegetreff beginnt um 20 Uhr im Saal des Hotels Post.